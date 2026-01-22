Amazon Prime Video, Mila Kunis guida un thriller che nessuno potrà dimenticare: lotterà per sopravvivere L'attrice Mila Kunis sarà produttrice e protagonista di un thriller mozzafiato che unisce egregiamente suspense, pericolo e una lotta per la sopravvivenza.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mila Kunis torna in auge con un nuovissimo progetto che, di sicuro, non passerà inosservato. Sarà protagonista e produttrice di Nightwatching, un thriller che mescola supense, tensione, ansia, timore e una quantità infinita di colpi di scena. Secondo quanto riportato da Deadline, l’attrice interpreterà una madre che farà l’impossibile per difendere i propri cari da un malintenzionato. Le premesse sono buone, adesso però, vediamo nello specifico tutti i dettagli per avere un quadro più completo.

Nightwatching, Mila Kunis protagonista e produttrice del nuovo film: di cosa parla

La bellissima e talentuosa Mila Kunis sarà protagonista e produttrice di Nightwatching, thriller tratto dal romanzo d’esordio di Tracy Sierra, diretto da Adam Schindler e Brian Netto. La sceneggiatura originale è di Laura Moss e Brendan J. O’Brien, basata su una bozza di TJ Cimfel e David White. Il film sarà distribuito a livello internazionale da Amazon MGM Studios e prodotto da Scott Free Productions (Ridley Scott, Michael Pruss, Sam Roston), Picturestart (Erik Feig, Jessica Switch, Emily Wissink) e Brick for Sheep, la nuova casa di produzione di Kunis insieme a Lisa Sterbakov. La produzione inizierà a fine gennaio in California.

Il romanzo racconta di Lee, madre che durante una tempesta invernale scopre un intruso in casa, trasformando una notte normale in una lotta per la sopravvivenza mentre cerca di proteggere i figli e capire le vere intenzioni dell’intruso. La pellicola esplora il confine tra sicurezza e terrore, mostrando fino a che punto un genitore può spingersi nell’oscurità. Per quanto riguarda il cast, essendo un progetto alle primissime fasi, non sappiamo ancora chi saranno gli altri attori coinvolti. Noi, comunque, vi terremo aggiornati.

Knives Out – Cena Con Delitto, trama del film con star Mila Kunis

Kunis ha già prodotto Luckiest Girl Alive per Netflix e serie animate Web3 come Stoner Cats, The Gimmicks e Armored Kingdom. Recentemente, l’abbiamo vista e apprezzata anche in Wake Up Dead Man – Knives Out 3, film diretto da Rian Johnson, in cui interpreta Geraldine Scott. In un piccolo villaggio di New York, l’arrivo del giovane prete Jud Duplenticy (Josh O’Connor) mette in luce i segreti nascosti della comunità locale, fatta di personaggi singolari come la devota Martha, il silenzioso giardiniere Samson, l’influente coppia Vera e Cy Draven, il medico Nat, lo scrittore Lee e la violoncellista Simone. L’equilibrio del villaggio si rompe quando un omicidio inspiegabile sconvolge tutti. L’ispettrice capo Geraldine Scott (Mila Kunis), incapace di risolvere il caso con le risorse locali, chiede aiuto al celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), la cui indagine rivelerà tensioni, rivalità e segreti dietro le facciate rispettabili.

