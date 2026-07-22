È morto Mike Preston: addio alla star di Mad Max 2 che ha debuttato con Barbara Bouchet
L'attore, che ha interpretato il carismatico capo dei coloni nel film cult Mad Max 2, è morto all'età di 93 anni, come confermato da sua moglie Josie
Si è spento all’età di 93 anni l’attore britannico Mike Preston, volto celebre del cinema e della televisione anni ’80. Il pubblico di tutto il mondo lo ricorda soprattutto per aver interpretato Pappagallo, il carismatico capo dei coloni nel film cult Mad Max 2 (uscito in Italia con il titolo Interceptor – Il guerriero della strada), capolavoro del 1981 diretto da George Miller. A confermare la sua morte è stata sua moglie, Josie Preston, martedì 21 luglio.
Addio a Mike Preston: dall’esordio al fianco di Barbara Bouchet ai grandi successi
Nato in Gran Bretagna come Jack Davis, Preston mosse i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come cantante, riuscendo negli anni Cinquanta a piazzare ben tre brani nella Top 40 britannica. Successivamente decise di trasferirsi in Australia, dove costruì una solida carriera sul piccolo schermo: prima come brillante conduttore dello show Melbourne Tonight, poi come attore nella popolare serie poliziesca Homicide, in cui vestiva i panni del detective Bob Delaney.
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Il suo esordio sul grande schermo risale al 1969 con il film Stoney (noto da noi come Fino allo Spasimo), al fianco di Barbara Bouchet e Richard Jaeckel. La vera svolta internazionale arrivò però proprio con il secondo capitolo della saga di Mad Max. Forte di quel successo, negli anni successivi Preston prese parte a diversi progetti legati al cinema di genere e alla TV americana e internazionale:
È stato inoltre tra i protagonisti di otto episodi della serie Hot Pursuit ed è apparso come guest star in moltissimi spettacoli di successo degli anni ’80 e ’90, tra cui Highlander, Law & Order, Alien Nation, Ellen, Shadow Chasers, Outlaws e Steel. L’ultimo capitolo del suo percorso artistico risale al 2002, quando prestò la propria voce per il celebre videogioco d’azione The Getaway. Il gioco si ispira al cinema d’azione e noir britannico (sullo stile di film come Snatch o La vendetta di Carter) ed è diviso in due parti interconnesse.
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