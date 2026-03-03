Vince Vaughn si sdoppia nel nuovo ed esplosivo film su Disney Plus: quando esce Vince Vaughn e James Marsden sono due gangster a spasso nel tempo in Mike & Nick & Nick & Alice

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Disney+ ha diffuso il trailer e le nuove immagini di Mike & Nick & Nick & Alice, nuova commedia d’azione originale 20th Century Studios che arriverà in streaming il 27 marzo in esclusiva sulla piattaforma in Italia, mentre negli Stati Uniti sarà distribuita su Hulu. Il film sarà presentato in anteprima mondiale il 14 marzo al SXSW Film & TV Festival 2026 e verrà proiettato allo storico Paramount Theatre di Austin all’interno del programma ufficiale, riportando in auge (accomunandoli) due interpreti maschili molto benvoluti e una femminile in ascesa: Vince Vaughn, James Marsden ed Eiza González.

Nick alla disperata ricerca di un modo per fermare… se stesso

Scritto e diretto da BenDavid Grabinski (già noto per Happily), il film mette insieme Vince Vaughn e James Marsden nei panni di due gangster, rispettivamente Nick e Mike, legati – e complicati! – dalla stessa donna, Alice (Eiza González). E come se già le esuberanti personalità del trio non fossero abbastanza, la premessa aggiunge un elemento che cambia le regole del gioco: l’esistenza di una vera macchina del tempo.

Nel trailer, il personaggio di Vaughn dichiara apertamente di essere tornato indietro nel tempo per "rimediare ad alcuni errori". Il problema, ammette, è che la persona che potrebbe mandare tutto all’aria è… lui stesso! In un altro passaggio si scopre che, nella "prima versione" della notte, Mike è morto: il viaggio nel tempo diventa quindi un tentativo di riscrivere gli eventi e sopravvivere a un gruppo di gangster rivali ancora più folle del loro.

Il film non si risparmia una certa violenza esplicita – seppur parodistica – ricordando nell’approccio pellicole come Kingsman e Io sono nessuno, puntando su un mix di azione e comicità caratterizzato da dialoghi serrati e situazioni paradossali. Accanto ai tre protagonisti figurano Keith David, Jimmy Tatro, Stephen Root, Lewis Tan, Ben Schwartz, Emily Hampshire e Arturo Castro. La produzione è firmata da Andrew Lazar (p.g.a.), con Richard Middleton e Vanessa Humphrey come produttori esecutivi.

Grandi ritorni per un’inedita accoppiata

Per Vince Vaughn si tratta di un nuovo ruolo in una commedia ad alto tasso di azione dopo Nonnas su Netflix. L’attore sarà anche nella seconda stagione di Bad Monkey su Apple TV+. James Marsden, nominato agli Emmy per Jury Duty, è attualmente tra i protagonisti della serie Paradise su Hulu e tornerà presto al cinema con Avengers: Doomsday (nel suo ruolo più famoso di sempre, ovvero Cyclops degli X-Men) e Sonic the Hedgehog 4.

Proprio parlando di commedie, Vaughn aveva osservato in un’intervista dello scorso anno che Hollywood sembra investire meno nel genere action comedy per il grande schermo, mentre l’horror continua a portare pubblico in sala. Un’osservazione interessante alla luce di un film come Mike & Nick & Nick & Alice, che prova a unire commedia e azione con un elemento high concept come il viaggio nel tempo. Resta da vedere come reagirà il pubblico in streaming, ma il debutto al SXSW indica la volontà di presentarlo anche in un contesto festivaliero prima dell’uscita globale e non relegarlo solo a un contesto "usa e getta" tipico di certe produzioni per piattaforma.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

