Non solo il terrificante trailer di IT - Welcome to Derry: i 5 migliori video vietati ai minori
La serie prequel dei film tratti dal romanzo di Stephen King si mostra col terrificante trailer a pochi giorni dall'uscita ufficiale
È online il trailer, vietato ai minori, di IT: Welcome to Derry, serie prequel della saga originale esclusiva HBO e Sky, disponibile anche in streaming su NOW TV. Il terrificante universo creato dalla penna di Stephen King sta per riaprirsi, approdando qui da noi il 27 ottobre. Cresce l’attesa, aumentata dal primo assaggio offerto dal red band trailer, che promette con nuove e spaventose sequenze. Ve lo lasciamo in calce, assieme agli altri 5 trailer red band vietati ai minori più spaventosi.
IT: Welcome to Derry, il trailer vietato ai minori della serie prequel
Prodotta da Andy e Barbara Muschietti, già autori dei due film IT e IT: Capitolo 2, IT: Welcome to Derry si pone l’obiettivo di ampliare la lore dell’universo creato da Stephen King. In particolare, la serie racconterà le origini del terrificante Pennywise, il demone mutaforma che terrorizza la cittadina di Derry, e della sua incarnazione umana, il misterioso Bob Gray.
Il trailer si apre sui giovani ragazzi protagonisti della serie e sulla ridente Derry, ancora ignara del terrore che la sta per avvolgere. Come una metaforica discesa negli inferi, più il filmato prosegue, più le immagini si fanno spaventose e brutali, accompagnate da una lenta cantilena in pieno film horror.
Un’esperienza ancora più terrificante
Il progetto inizialmente doveva essere un film, ma la scelta è poi ricaduta sul formato seriale. Nove gli episodi che comporranno la prima stagione, esplorando la mitologia di IT con maggiore profondità. "l nostro amore per il libro, e il vuoto creato da tutti questi misteri e punti di domanda che sono presenti tra le pagine, vuol dire che ti porta, come lettore, a non capire tutto, tra cui il mistero di IT? Cosa è IT? Cosa vuole IT?", ha affermato Andy Muschietti. Stando alle prime anticipazioni, la sequenza iniziale del primo episodio sarà una delle più shoccanti mai viste nell’intero universo del franchise: "Volevamo alzare l’asticella per quanto riguarda l’effetto shock. Si tratta di un mandato autoimposto di aprire con un evento sufficientemente scioccante da mettere il pubblico in una posizione in cui nulla è dato per scontato, in cui nulla è al sicuro in questo mondo", ha continuato Muschietti.
La serie si collocherà temporalmente negli anni 60, in piena Guerra Fredda. La paura di un nuovo conflitto mondiale, potenzialmente nucleare, farà da sfondo e da specchio psicologico per i personaggi, collocati in un mondo sull’orlo del baratro.
Ci sarà una stagione 2 di IT: Welcome to Derry?
Sebbene la serie non sia ancora stata ufficialmente rinnovata, i Muschietti hanno fatto intendere che il progetto non si fermerà qui. "l piano è di tornare ancora più indietro nel tempo: la seconda stagione sarà nel 1935. Alla fine della prima daremo degli indizi sul motivo per cui racconteremo la storia con altre due stagioni e andando indietro nel tempo", hanno rivelato.
Per la prima stagione di IT: Welcome to Derry avremo nel cast Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe e Rudy Mancuso. Ovviamente Bill Skarsgård tornerà nei panni di Pennywise, già vestiti negli ultimi due film.
IT e IT: Capitolo due in streaming su NOW TV
Per l’occasione, Sky ha annunciato che entrambi i film diretti dai fratelli Muschietti, IT e IT: Capitolo due saranno disponibili in streaming il 23 e il 24 ottobre su Now TV. Ora non avete davvero più scuse per recuperare la nuova dilogia con protagonista il terrificante demone pagliaccio, in previsione dell’uscita di IT: Welcome to Derry.
I migliori 5 trailer red band (vietati ai minori)
Filth (2013)
James McAvoy che si fa picchiare, quasi violentare (con consenso), pippa cocaina e picchia gente a caso nel trailer vietato ai minori del film Filth. Insomma, tutto ciò che non ci saremmo aspettati di vedere fare dal Professor Xavier degli X-Men, in questo adattamento del romanzo Il lercio di Irvine Welsh, qui anche nei panni del produttore esecutivo.
Kick-Ass 2 (2013)
Il sequel del primo film tratto dall’opera a fumetti di Mark Millar e John Romita Jr, ancora più scorretto, violento e sanguinolento del predecessore. Aaron Taylor-Johnson riprende i panni del supereroe senza superpoteri Kick-Ass, pronto a, appunto, "calciare cu*i". E a farselo calciare, spesso e volentieri.
Solo Dio perdona (2013)
Mai avremmo immaginato di vedere Ryan Gosling trascinare in giro un tizio afferrandolo per la mascella, eppure il trailer del secondo film che lo ha visto collaborare col regista Nicolas Winding Refn ci ha ampiamente smentiti.
Stream (2024)
Cosa aspettarsi dai produttori di Terrifier e il suo regista, Damien Leone, impegnato negli effetti speciali? Ma ovviamente un fiume di sangue, arti smembrati e gente fatta a pezzetti. Se poi aggiungiamo un cast di eccellenze del cinema slasher, tra appunto Terrifier, Screamers e la saga di Halloween…
La cosa (2011)
Il prequel del film cult del 1982 di John Carpenter si presenta con un trailer senza censure che svela il ritrovamento, la liberazione e la caccia della creatura mostruosa che terrorizzerà un team di esploratori bloccati in una base dell’Antartide. Joel Edgerton e Mary Elisabeth Winstead nel cast.
