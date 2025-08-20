Le migliori serie TV ambientate su isole (come Temptation Island), da Lost a The Wilds: i titoli imperdibili e dove vederli Scopriamo le principali serie televisive ambientate su isole sperdute, circondate dall’oceano, dove la natura può essere minaccia o salvezza.

Parlando di isole e televisione, la prima cosa che sicuramente viene in mente alla maggior parte del pubblico italiano è l’iconica Isola dei famosi in diretta dalle isole dell’Honduras, oppure Temptation Island, lo show di Maria De Filippi girato per diversi anni nelle meravigliose spiagge della Sardegna e, da quest’anno, in quelle altrettanto belle della Calabria. Ma non possiamo certo dimenticare nemmeno tutte le serie tv che negli anni sono state ambientate su isole sperdute, con i rapporti umani messi alla prova proprio dallo scenario naturale, a tratti amico e a tratti entità crudele. Ecco allora le serie tv ambientate su isole sperdute assolutamente da non perdere e dove trovarle.

Serie TV ambientate su isole sperdute: da Lost a The Wilds

Non si può parlare di isole sperdute senza citare Lost, una delle serie più iconiche della televisione, andata in onda dal 2004 al 2010. Dopo lo schianto del volo Oceanic 815, i sopravvissuti si ritrovano su un’isola apparentemente deserta ma piena di segreti, creature misteriose e forze soprannaturali. Una serie che ha indubbiamente ridefinito il concetto di serialità, con intrecci complessi, flashback e colpi di scena che hanno tenuto incollati milioni di spettatori. Ancora oggi è considerata una pietra miliare per chi ama i misteri e le atmosfere enigmatiche e può essere vista in streaming su Disney+.

Più recente è invece The Wilds, una serie Prime Video, uscita tra il 2020 e il 2022, che mescola il survival drama al teen drama. Un gruppo di ragazze adolescenti sopravvive a un disastro aereo e si ritrova su un’isola remota. Quello che sembra un classico racconto di sopravvivenza si trasforma presto in qualcosa di più oscuro, con segreti legati a un esperimento sociale. Una serie di 2 stagioni attualmente ancora disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Da The I-Land a 3%: i migliori titoli ambientati su un’isola

Prodotta da Netflix nel 2019, è fondamentale citare anche la serie The I-Land. Un gruppo di sconosciuti si risveglia su un’isola tropicale senza ricordare chi siano né come siano arrivati lì. Ben presto scoprono che nulla è come sembra e che l’isola nasconde un meccanismo crudele legato a un programma punitivo futuristico. Una serie disponibile in esclusiva streaming su Netflix.

Infine è doveroso citare anche 3%, non una serie classica da ‘isola sperduta’ ma un prodotto televisivo dove l’ambientazione insulare è al centro della narrazione. La serie brasiliana è ambientata in un futuro distopico, dove la società è divisa tra una maggioranza povera che vive in un entroterra degradato e una ristretta élite che abita in un’isola utopica chiamata Offshore. Per accedervi, i giovani devono affrontare un durissimo processo di selezione, in cui solo il 3% riesce a superare le prove. L’isola di 3% non è deserta, ma rappresenta un luogo separato, esclusivo e inaccessibile. Una serie attualmente disponibile in streaming su Netflix.

