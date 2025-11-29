RaiPlay, le migliori fiction italiane sugli avvocati da recuperare il prima possibile: c'è anche Lunetta Savino Scopri le migliori fiction italiane sugli avvocati su RaiPlay: storie di tribunali, studi legali e vite private che conquistano tra dramma e comicità

Il mondo della giustizia e degli studi legali ha da sempre affascinato il pubblico televisivo, trasformandosi in fonte di storie coinvolgenti e appassionanti. Le fiction italiane sugli avvocati, i cosiddetti legal drama, raccontano non solo cause e processi, ma anche le vite personali dei protagonisti, tra scelte difficili, intrighi e momenti di leggerezza. Su RaiPlay è possibile trovare una selezione di serie che spaziano dal dramma alla commedia, ideali per chi ama immergersi nelle storie di giustizia e nelle sfumature della natura umana. Ecco le fiction italiane sugli avvocati da non perdere in streaming.

Studio Battaglia

Debuttata su Rai 1 nel 2022, Studio Battaglia è l’adattamento italiano della serie britannica The Split. La trama segue le vicende di due studi legali milanesi e delle famiglie coinvolte, esplorando conflitti professionali e dinamiche familiari complesse. La serie riesce a combinare il rigore delle cause legali con i drammi personali dei protagonisti, offrendo uno sguardo realistico e coinvolgente sul mondo dei professionisti del diritto.

Non Dirlo al Mio Capo

Non Dirlo al Mio Capo è una serie leggera e brillante che ha conquistato il pubblico italiano a partire dal 2016. Lisa Marcelli, giovane vedova e madre di due figli, nasconde la propria situazione familiare per ottenere un posto nello studio dell’avvocato Enrico Vinci. Tra gag, equivoci e momenti toccanti, la serie mette in scena il delicato equilibrio tra carriera e vita privata, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale che danno vita a una coppia professionale e personale irresistibile.

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso

Basata sui romanzi di Diego De Silva, questa serie racconta le disavventure di Vincenzo Malinconico, un avvocato di Salerno con una carriera tutt’altro che brillante. Ai fallimenti professionali si sommano le complicazioni della sua vita privata, tra divorzi e rapporti familiari difficili. Con Massimiliano Gallo nel ruolo del protagonista, la serie offre un mix di ironia e riflessione sulle sfide della vita quotidiana di un legale poco fortunato ma tenace.

L’Avvocato Guerrieri (in arrivo)

Prossimamente su RaiPlay arriverà I casi dell’avvocato Guerrieri, tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio. La serie segue Guido Guerrieri, un avvocato talentuoso ma nevrotico, interpretato da Alessandro Gassmann, alle prese con casi complessi e dilemmi morali. Una produzione che promette di unire tensione, introspezione e intrighi giudiziari, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

La Legge di Lidia Poët (questa solo su Netflix ma non poteva mancare)

Ispirata alla vita della prima donna avvocato in Italia, La Legge di Lidia Poët racconta la battaglia di Lidia per affermarsi in un mondo dominato dagli uomini. Interpretata da Matilda De Angelis, la serie combina dramma storico e giallo, affrontando temi di emancipazione femminile e giustizia. Una produzione intensa e originale che ripercorre le difficoltà di una pioniera del diritto.

RaiPlay offre quindi un ventaglio di legal drama italiani che spaziano dal comico al drammatico, dal contemporaneo al storico, permettendo agli appassionati di immergersi in storie di legge, etica e vita personale dei protagonisti. Tra serie già cult come Studio Battaglia e Non Dirlo al Mio Capo e novità attese come I casi dell’avvocato Guerrieri, il piccolo schermo italiano conferma il suo amore per il fascino della toga.

