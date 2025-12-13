Le migliori fiction crime da recuperare su RaiPlay: la prima della lista è la più amata in Italia Una selezione delle migliori fiction crime targate RAI disponibili su RaiPlay: investigazioni, misteri e personaggi indimenticabili per una full immersion nel giallo italiano.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Le serie crime targate RAI continuano a conquistare il pubblico grazie a trame coinvolgenti, personaggi intensi e scenari italiani dal fascino unico. Su RaiPlay è possibile trovare un vasto catalogo di fiction dedicate al genere investigativo, perfette per chi ama misteri, indagini e colpi di scena. In questo articolo abbiamo selezionato cinque titoli da non perdere, ognuno capace di tenere lo spettatore incollato allo schermo grazie a storie avvincenti e atmosfere sempre diverse. Dalle metropoli caotiche alle regioni remote, ecco le crime da vedere assolutamente.

Le fiction Rai di genere crime su RaiPlay: ecco quelle da recuperare assolutamente

Il Commissario Montalbano

Ambientata nella splendida Sicilia immaginaria di Vigàta, la serie segue le indagini del commissario Salvo Montalbano, uomo intuitivo, ironico e profondamente legato alla sua terra. Ogni episodio racconta un caso diverso, spesso intrecciato con tensioni sociali, drammi familiari e criminalità locale. Tra delitti misteriosi, intrighi politici e l’immancabile mare siciliano, Montalbano affronta crimini complessi guidato da un forte senso della giustizia e da un’umanità che lo distingue da molti altri detective televisivi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Porta Rossa – Tra le fiction Rai più interessanti

A metà tra crime e soprannaturale, La Porta Rossa segue il commissario Leonardo Cagliostro, ucciso misteriosamente all’inizio della storia. Rimasto come spirito, decide di indagare sulla propria morte prima di oltrepassare la "porta rossa". Con l’aiuto di una giovane sensitiva, tenta di prevenire un nuovo delitto che minaccia le persone che ama. La serie mescola indagine poliziesca, thriller e introspezione emotiva, creando un racconto originale e ricco di tensione.

Non Uccidere

Ambientata a Torino, questa fiction segue l’ispettrice Valeria Ferro, una donna determinata e capace di leggere a fondo le dinamiche familiari dietro ai crimini più efferati. Ogni puntata racconta un caso complesso che spesso ruota attorno a relazioni tossiche, segreti e tensioni domestiche. Parallelamente, Valeria affronta i fantasmi del suo passato, tra cui un dramma personale legato alla madre. Il risultato è un crime cupo, realistico e psicologicamente coinvolgente.

Il Cacciatore

Ispirata alla storia vera del magistrato Alfonso Sabella, la serie racconta la lotta implacabile dello Stato contro la mafia negli anni ’90, durante la stagione stragista. Il protagonista, Saverio Barone, è un PM giovane e ambizioso che entra nella Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo per dare la caccia ai boss più pericolosi. Tra operazioni rischiose, pressioni politiche e dilemmi morali, la serie mostra con stile crudo e diretto il fronte più duro della criminalità organizzata.

Anche Blanca è tra le fiction crime più da recuperare su RaiPlay

Blanca è una delle fiction crime più innovative della RAI, grazie alla scelta di una protagonista non vedente che lavora come consulente di polizia. Blanca Ferrando utilizza un metodo investigativo basato sul "sesto senso" e sull’analisi dei suoni, una capacità affinata dopo un trauma familiare. Episodio dopo episodio, Blanca collabora con la squadra mobile per risolvere casi complessi, spesso legati alla criminalità cittadina e a misteri irrisolti del suo passato. La serie unisce crime, drama e un tocco di leggerezza, creando un personaggio unico nel panorama televisivo italiano.

Potrebbe interessarti anche