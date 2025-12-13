Le migliori fiction crime da recuperare su RaiPlay: la prima della lista è la più amata in Italia
Una selezione delle migliori fiction crime targate RAI disponibili su RaiPlay: investigazioni, misteri e personaggi indimenticabili per una full immersion nel giallo italiano.
Le serie crime targate RAI continuano a conquistare il pubblico grazie a trame coinvolgenti, personaggi intensi e scenari italiani dal fascino unico. Su RaiPlay è possibile trovare un vasto catalogo di fiction dedicate al genere investigativo, perfette per chi ama misteri, indagini e colpi di scena. In questo articolo abbiamo selezionato cinque titoli da non perdere, ognuno capace di tenere lo spettatore incollato allo schermo grazie a storie avvincenti e atmosfere sempre diverse. Dalle metropoli caotiche alle regioni remote, ecco le crime da vedere assolutamente.
Le fiction Rai di genere crime su RaiPlay: ecco quelle da recuperare assolutamente
Il Commissario Montalbano
Ambientata nella splendida Sicilia immaginaria di Vigàta, la serie segue le indagini del commissario Salvo Montalbano, uomo intuitivo, ironico e profondamente legato alla sua terra. Ogni episodio racconta un caso diverso, spesso intrecciato con tensioni sociali, drammi familiari e criminalità locale. Tra delitti misteriosi, intrighi politici e l’immancabile mare siciliano, Montalbano affronta crimini complessi guidato da un forte senso della giustizia e da un’umanità che lo distingue da molti altri detective televisivi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La Porta Rossa – Tra le fiction Rai più interessanti
A metà tra crime e soprannaturale, La Porta Rossa segue il commissario Leonardo Cagliostro, ucciso misteriosamente all’inizio della storia. Rimasto come spirito, decide di indagare sulla propria morte prima di oltrepassare la "porta rossa". Con l’aiuto di una giovane sensitiva, tenta di prevenire un nuovo delitto che minaccia le persone che ama. La serie mescola indagine poliziesca, thriller e introspezione emotiva, creando un racconto originale e ricco di tensione.
Non Uccidere
Ambientata a Torino, questa fiction segue l’ispettrice Valeria Ferro, una donna determinata e capace di leggere a fondo le dinamiche familiari dietro ai crimini più efferati. Ogni puntata racconta un caso complesso che spesso ruota attorno a relazioni tossiche, segreti e tensioni domestiche. Parallelamente, Valeria affronta i fantasmi del suo passato, tra cui un dramma personale legato alla madre. Il risultato è un crime cupo, realistico e psicologicamente coinvolgente.
Il Cacciatore
Ispirata alla storia vera del magistrato Alfonso Sabella, la serie racconta la lotta implacabile dello Stato contro la mafia negli anni ’90, durante la stagione stragista. Il protagonista, Saverio Barone, è un PM giovane e ambizioso che entra nella Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo per dare la caccia ai boss più pericolosi. Tra operazioni rischiose, pressioni politiche e dilemmi morali, la serie mostra con stile crudo e diretto il fronte più duro della criminalità organizzata.
Anche Blanca è tra le fiction crime più da recuperare su RaiPlay
Blanca è una delle fiction crime più innovative della RAI, grazie alla scelta di una protagonista non vedente che lavora come consulente di polizia. Blanca Ferrando utilizza un metodo investigativo basato sul "sesto senso" e sull’analisi dei suoni, una capacità affinata dopo un trauma familiare. Episodio dopo episodio, Blanca collabora con la squadra mobile per risolvere casi complessi, spesso legati alla criminalità cittadina e a misteri irrisolti del suo passato. La serie unisce crime, drama e un tocco di leggerezza, creando un personaggio unico nel panorama televisivo italiano.
Potrebbe interessarti anche
Non solo Montalbano, le migliori fiction Rai da (ri)scoprire su RaiPlay
Da DOC – Nelle tue mani a L’amica geniale, ecco le fiction Rai più amate che puoi ri...
RaiPlay, le migliori fiction italiane sugli avvocati da recuperare il prima possibile: c'è anche Lunetta Savino
Scopri le migliori fiction italiane sugli avvocati su RaiPlay: storie di tribunali, ...
Antonio Albanese su RaiPlay: la fiction coraggiosa che tutti dovrebbero vedere
Una fiction Rai poco nota, ma tra le più audaci e intelligenti degli ultimi anni: An...
Podcast 2025, la classifica dei più ascoltati in Italia: il migliore di tutti vi sorprenderà
Il 2025 sorride al podcast che ha conquistato l’Italia: storie intense e una communi...
Non solo Montalbano, Francesca Chillemi spezza i cuori nella fiction che i fan vogliono rivedere su Rai 1
Francesca Chillemi, dal successo di Montalbano a una fiction Rai che tutti vogliono:...
Le serie TV in onda stasera, lunedì 3 novembre 2025: Maria Chiara Giannetta chiude Blanca 3
Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di lunedì 3 novembre 2025: da...
Le serie TV in onda stasera, sabato 29 novembre 2025: da Call my agent con la Fanelli, al prequel di IT
Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di sabato 29 novembre 2025: d...
Non solo Garlasco: le migliori serie tv in streaming sui crimini italiani ancora irrisolti
Le migliori serie tv in streaming basate su casi di cronaca nera italiana ancora irr...