Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Mickey Rourke, l’appello disperato ai fan: “Aiutatemi a pagare l’affitto o rischio lo sfratto”

L'attore ed ex wrestler ha lanciato una raccolta fondi per pagare le rate della sua abitazione a Los Angeles. E la risposta dei supporter è stata immediata. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mickey Rourke
Mediaset Infinity

Mickey Rourke, 73 anni, sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita privata. L’attore americano è infatti a rischio sfratto dalla casa in cui vive a Los Angeles, per via degli oltre 50mila euro ancora da versare al proprietario dell’immobile. A lanciare l’allarme è stata Liya‑Joelle Jones, amica e manager di Mickey, che ha deciso di inaugurare una raccolta fondi su GoFundMe per tentare di evitare il peggio. E per adesso, sembra che i fan di Rourke abbiano risposto positivamente all’appello. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Mickey Rourke, il rischio sfratto e la raccolta fondi per l’attore

Secondo i documenti depositati alla Superior Court di Los Angeles – e ottenuti da People e altri media statunitensi – il proprietario dell’immobile in cui vive Rourke, Eric Goldie, avrebbe notificato all’attore un avviso formale di sfratto a metà dicembre. Tre giorni di tempo per saldare 59.100 dollari di arretrati, o lasciare la casa in cui vive nella zona di Beverly Grove. A quanto pare, l’attore aveva firmato il contratto di locazione nel marzo scorso, con un affitto iniziale da 5.200 dollari al mese, poi salito a 7.000 dollari. Ma il proprietario chiede ora non solo il saldo dei canoni, bensì anche il rimborso delle spese legali e altri danni, qualora il giudice dovesse accertare la violazione del contratto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per evitare il peggio, dunque, il 4 gennaio 2026 è stata lanciata la campagna di crowdfunding "Support Mickey to Prevent Eviction", con l’esplicita indicazione che l’iniziativa è stata creata con la "piena autorizzazione" di Rourke. L’obiettivo dichiarato è quello di raccogliere 100mila dollari, una cifra superiore all’arretrato, per coprire sia i debiti che le spese immediate legate all’alloggio, e garantire all’attore un margine di stabilità anche nei prossimi mesi.

L’appello dell’amica di Mickey Rourke e la risposta dei fan

Nella descrizione della campagna GoFundMe si legge: "Mickey Rourke sta attualmente affrontando una situazione molto difficile e urgente: rischia di essere sfrattato. La vita non scorre sempre liscia e, nonostante tutto ciò che Mickey ha dato con il suo lavoro e la sua vita, ora sta affrontando un momento finanziario difficile che ha messo a rischio la sua casa". La raccolta fondi, spiegano quindi i promotori, servirà a coprire le spese abitative immediate e a "dare a Mickey un po’ di stabilità e tranquillità durante un periodo stressante, in modo che possa rimanere nella sua casa e avere lo spazio per rimettersi in piedi. Qualsiasi donazione, indipendentemente dall’importo, farà davvero la differenza."

La campagna è gestita da Liya‑Joelle Jones, amica di lunga data e componente del team di management di Rourke. Intervistata da The Hollywood Reporter, Jones ha spiegato: "Mickey sta attraversando un momento molto difficile, ed è stato incredibilmente toccante vedere quante persone si preoccupano per lui e vogliono aiutarlo". In poche ore, pare infatti che la campagna abbia superato diverse decine di migliaia di dollari, segno che l’affetto del pubblico per Rourke, nonostante gli anni lontano dal grande schermo, è ancora fortissimo. E la speranza è che adesso l’attore riesca a cogliere al meglio questa nuova, inaspettata opportunità.

Potrebbe interessarti anche

Mickey Rourke

Mickey Rourke al Grande Fratello, ma è ‘irriconoscibile’: esplode la polemica

L’attore ed ex pugile statunitense è entrato nella Casa del Gf Vip britannico, ma i ...
Peter Greene morto

Peter Green, trovato morto in casa l'attore di Pulp Fiction e The Mask: le cause del decesso

L’attore di culto, celebre per i suoi ruoli da villain in Pulp Fiction e The Mask, è...
È solo il 1 dicembre ma in TV c'è già il film "ufficiale" del Natale: qual è

È solo il 1 dicembre ma in TV c'è già il film "ufficiale" del Natale: qual è

Le migliori pellicole della serata di lunedì 1 dicembre 2025: Una poltrona per due i...
Sophia Loren

Sophia Loren, stasera in TV il film che l'ha trasformata in leggenda: un cult indimenticabile

Dal classico Biancaneve e i sette nani su Rai 1 al fantasy Harry Potter e il prigion...
I film in onda in TV stasera, sabato 6 dicembre: dal dramma di Matilda De Angelis alle avventure dei Me Contro Te

I film in onda in TV stasera, sabato 6 dicembre: dal dramma di Matilda De Angelis alle avventure dei Me Contro Te

Tra i tanti, vi proponiamo 29 titoli tra cui scegliere: dal gangster movie The Alto ...
Stasera in tv (10 dicembre), Roberto Benigni incanta con la storia di Pietro

Stasera in tv (10 dicembre), Roberto Benigni incanta con la storia di Pietro

Cosa vedere in TV stasera, mercoledì 10 dicembre 2025? La serata è segnata dall'even...
Kim Basinger, 40 anni dopo è sempre irresistibile: dove vederla nel suo splendore

Kim Basinger, 40 anni dopo è sempre irresistibile: dove vederla nel suo splendore

Tutti i film in onda in TV stasera, martedì 16 dicembre 2025: 9 settimane e 1/2 ci r...
Tale e Quale cosa successo finale 7 novembre chi ha vinto

Tale e Quale Show, chi ha vinto la finale: trionfa Tony Maiello, ultima Carmen Di Pietro. L'omaggio commosso di Cirilli e Insinna a Gigi Proietti

A vincere questa edizione di Tale e Quale Show è stato Tony Maiello Secondo posto pe...
Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede

Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede

I programmi della serata di martedì 28 ottobre 2025: Montalbano punta alla vittoria ...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Ed Westwick

Ed Westwick
Placido Domingo

Placido Domingo
Massimo Bottura

Massimo Bottura
Ludovica Nasti

Ludovica Nasti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963