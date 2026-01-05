Mickey Rourke, l’appello disperato ai fan: “Aiutatemi a pagare l’affitto o rischio lo sfratto” L'attore ed ex wrestler ha lanciato una raccolta fondi per pagare le rate della sua abitazione a Los Angeles. E la risposta dei supporter è stata immediata. Ecco i dettagli.

Mickey Rourke, 73 anni, sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita privata. L’attore americano è infatti a rischio sfratto dalla casa in cui vive a Los Angeles, per via degli oltre 50mila euro ancora da versare al proprietario dell’immobile. A lanciare l’allarme è stata Liya‑Joelle Jones, amica e manager di Mickey, che ha deciso di inaugurare una raccolta fondi su GoFundMe per tentare di evitare il peggio. E per adesso, sembra che i fan di Rourke abbiano risposto positivamente all’appello. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Mickey Rourke, il rischio sfratto e la raccolta fondi per l’attore

Secondo i documenti depositati alla Superior Court di Los Angeles – e ottenuti da People e altri media statunitensi – il proprietario dell’immobile in cui vive Rourke, Eric Goldie, avrebbe notificato all’attore un avviso formale di sfratto a metà dicembre. Tre giorni di tempo per saldare 59.100 dollari di arretrati, o lasciare la casa in cui vive nella zona di Beverly Grove. A quanto pare, l’attore aveva firmato il contratto di locazione nel marzo scorso, con un affitto iniziale da 5.200 dollari al mese, poi salito a 7.000 dollari. Ma il proprietario chiede ora non solo il saldo dei canoni, bensì anche il rimborso delle spese legali e altri danni, qualora il giudice dovesse accertare la violazione del contratto.

Per evitare il peggio, dunque, il 4 gennaio 2026 è stata lanciata la campagna di crowdfunding "Support Mickey to Prevent Eviction", con l’esplicita indicazione che l’iniziativa è stata creata con la "piena autorizzazione" di Rourke. L’obiettivo dichiarato è quello di raccogliere 100mila dollari, una cifra superiore all’arretrato, per coprire sia i debiti che le spese immediate legate all’alloggio, e garantire all’attore un margine di stabilità anche nei prossimi mesi.

L’appello dell’amica di Mickey Rourke e la risposta dei fan

Nella descrizione della campagna GoFundMe si legge: "Mickey Rourke sta attualmente affrontando una situazione molto difficile e urgente: rischia di essere sfrattato. La vita non scorre sempre liscia e, nonostante tutto ciò che Mickey ha dato con il suo lavoro e la sua vita, ora sta affrontando un momento finanziario difficile che ha messo a rischio la sua casa". La raccolta fondi, spiegano quindi i promotori, servirà a coprire le spese abitative immediate e a "dare a Mickey un po’ di stabilità e tranquillità durante un periodo stressante, in modo che possa rimanere nella sua casa e avere lo spazio per rimettersi in piedi. Qualsiasi donazione, indipendentemente dall’importo, farà davvero la differenza."

La campagna è gestita da Liya‑Joelle Jones, amica di lunga data e componente del team di management di Rourke. Intervistata da The Hollywood Reporter, Jones ha spiegato: "Mickey sta attraversando un momento molto difficile, ed è stato incredibilmente toccante vedere quante persone si preoccupano per lui e vogliono aiutarlo". In poche ore, pare infatti che la campagna abbia superato diverse decine di migliaia di dollari, segno che l’affetto del pubblico per Rourke, nonostante gli anni lontano dal grande schermo, è ancora fortissimo. E la speranza è che adesso l’attore riesca a cogliere al meglio questa nuova, inaspettata opportunità.

