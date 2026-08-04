Michelle Pfeiffer, la star di The Madison esalta le donne: "Stanno davvero dominando la tv", poi sorprende con una decisione insolita
La star racconta la nuova fase della sua incredibile carriera dopo The Madison: l'attrice lascia i ruoli da protagonista assoluta e sceglie i cast corali.
Dopo decenni passati a portare sulle spalle il peso di produzioni cinematografiche di primo piano, Michelle Pfeiffer sembra aver cambiato idea sul proprio futuro professionale. L’attrice, protagonista di capolavori come Scarface e Batman Returns, ha lasciato intendere qualcosa che pochi si aspettavano da una delle star più amate di Hollywood. Durante un evento dedicato alle donne di Apple TV, Pfeiffer ha parlato apertamente delle sue recenti esperienze televisive e di come queste abbiano trasformato la sua visione del mestiere di attrice.
Michelle Pfeiffer, la decisione sulla sua carriera: "Non voglio più essere la protagonista di un film"
Michelle Pfeiffer ha rivelato di voler cambiare approccio alla sua carriera dopo le esperienze televisive con Margo’s Got Money Troubles e The Madison. L’attrice, celebre per film come Scarface, Batman Returns e Hairspray, ha spiegato di preferire ormai i progetti corali ai ruoli da protagonista assoluta. Durante l’evento THR x Apple TV – Leading the Narrative: The Women of Apple TV, ha dichiarato: "Non voglio più essere la protagonista di un altro film, lo giuro. Voglio soltanto partecipare a progetti corali. È molto più divertente e mi piace tantissimo."
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Michelle Pfeiffer sulle interpretazioni femminili in tv: "Sono rimasta davvero colpita"
Pfeiffer ha sottolineato anche la qualità dei personaggi femminili nelle serie attuali: "Sono rimasta davvero colpita dalle interpretazioni femminili che si vedono oggi in televisione. Le donne stanno davvero dominando questo mezzo. Adoro quanto siano complicati e imperfetti tutti questi personaggi. Mi ricordano quella famosa frase di Robin Williams: "Ricordate che ogni persona che incontrate sta combattendo una battaglia di cui non sapete nulla, quindi siate gentili". Per me riassume perfettamente il messaggio della serie e sono davvero orgogliosa di farne parte"
In Margo’s Got Money Troubles veste i panni di Shyanne, un personaggio eccentrico e molto distante dalla sua personalità reale: "Nella vita reale sono quella che resta in disparte." Proprio per questo ha trovato stimolante il ruolo: "È stato bellissimo vivere attraverso di lei. Ogni volta che arrivava sul set, vedevo le facce della troupe: "Oddio, guardate cosa si è messa oggi!". Tutti hanno bisogno di un po’ di Shyanne nella propria vita… e anche nel proprio guardaroba."
Michelle Pfeiffer, i ruoli sul piccolo schermo che l’hanno resa celebre: non solo The Madison
Michelle Pfeiffer brilla nella serialità contemporanea grazie a due ruoli in particolare. In The Madison, lo spin-off di Yellowstone, interpreta Stacy Clyburn, una matriarca newyorkese che si rifugia nella selvaggia valle del Montana per elaborare un tragico lutto familiare. Nella commedia di Apple TV+ Margo’s Got Money Troubles, scritta dal marito David E. Kelley, l’attrice sfoggia una trascinante vena ironica. Nei panni di Shyanne, un’appariscente ex cameriera che aiuta la figlia a gestire un profilo OnlyFans, ha conquistato una nomination agli Emmy, confermando la sua straordinaria versatilità artistica.
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