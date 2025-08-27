Michelle Hunziker, estate d’amore con Nino Tronchetti Provera: baci e passione in alta quota La bella conduttrice sta vivendo a pieno la relazione con il nuovo compagno e, dopo qualche giorno in Costa Amalfitana, è volata con lui sulle Dolomiti.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembrerebbe procedere a gonfie vele. La conduttrice e l’imprenditore hanno infatti passato l’estate insieme, prima con una romantica vacanza sulla costa Amalfitana, e poi tra baci, abbracci e risate sulle dolomiti. Insomma, la nuova coppa non si è fatta mancare proprio nulla, esattamente come dimostrato anche dai diversi scatti pubblicati dai magazine Diva e Donna e Chi: scopriamo di più.

Hunziker e Tronchetti Provera, in barca al largo della costa Amalfitana

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono concessi prima di tutto qualche giorno in barca al largo della splendida costa di Amalfi. A documentare la loro vacanza è stato il settimanale Diva e Donna che ha immortalato la coppia innamoratissima durante i momenti di relax: Michelle bellissima e sorridente in un bikini che mostra un fisico veramente invidiabile, e l’imprenditore intento a risalire in barca dopo un’immersione senza veli in un punto di mare poco visibile a occhi indiscreti (a parte quelli dei paparazzi, ovviamente).

Passione ad alta quota per Michelle Hunziker e Tronchetti Provera

Ma dopo qualche giorno al mare non poteva certo mancare una vacanza in montagna, un luogo amatissimo dalla bella Michelle Hunziker. La conduttrice è infatti volata sulle Dolomiti con un gruppo di amici, compresa l’amica del cuore Serena Autieri, e le figlie Sole e Celeste Trussardi. Poco dopo Michelle è stata raggiunta in elicottero anche dal compagno Nino Tronchetti Provera che, come immortalato dal settimanale Chi, le ha dato un regalo e le ha stampato subito un bacio appassionato con le montagne di San Cassiano a fare da sfondo.

"Risate, camminate, confidenze, mangiate e bevute… amici e family", ha scritto Michelle sui social pubblicando video e foto della vacanza in montagna, tra le quali spunta anche un tenero scatto che la vede abbracciata al compagno davanti alla croce di vetta dopo aver scalato la montagna. Non c’è che dire, la coppia appare davvero innamoratissima e più in sintonia che mai.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera è un imprenditore romano classe 1969, nonché co-fondatore di Ambienta, investitore europeo nel business della sostenibilità ambientale. Nino è però anche zio di Giovanni Tronchetti Provera, un altro nome noto per la relazione con l’influencer Chiara Ferragni. In passato, Nino è stato sposato con Francesca Malgara, fotografa e gallerista, e dalla relazione sono nate tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra. Ad oggi l’imprenditore è felicemente fidanzato con la bella Michelle Hunziker.

