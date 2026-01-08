Un flirt estivo che sembrava diventare qualcosa di più serio: ecco cosa non ha funzionato tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera.

Mediaset Infinity 1 /6 Un amore sotto i riflettori, nato in estate Durante l’estate, la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è stata una delle più raccontate dai giornali e dai settimanali di cronaca rosa. Scatti rubati, passeggiate insieme, presentazioni in famiglia che ha attirato l’attenzione mediatica, costruendo l’immagine di una coppia affiatata e pronta ad andare oltre.

Mediaset Infinity 2 /6 Il silenzio di Michelle Hunziker e la fine in autunno Con l’arrivo dell’autunno, però, qualcosa si sarebbe incrinato. Secondo le indiscrezioni, la relazione sarebbe giunta al termine proprio in questi mesi. Michelle Hunziker, da sempre estremamente riservata sulla sua vita privata, non ha mai commentato apertamente la rottura, evitando di alimentare pettegolezzi e voci.

Raiplay 3 /6 Il racconto di Oggi e le prime indiscrezioni A fornire qualche dettaglio in più sulla fine della relazione è stato il settimanale Oggi, che ha definito il rapporto come un “flirt estivo consumato con l’autunno”. Secondo quanto riportato, alla base della rottura ci sarebbero stili di vita e personalità inconciliabili, aspetto emerso dalle parole di persone vicine a Tronchetti Provera. Sempre secondo queste indiscrezioni, sarebbe stato lui a decidere di troncare il rapporto, anche se va sottolineato come i diretti interessati non abbiano mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Mediaset Infinity 4 /6 L'amore per Michelle Hunziker Negli ultimi tempi Michelle Hunziker ha raccontato più volte quale sia, oggi, la sua idea di relazione. In diverse interviste ha spiegato di desiderare un amore puro, sincero e libero dai drammi, simile a quello che la figlia Aurora vive con Goffredo Cerza.

Mediaset Infinity 5 /6 Un Natale da nonna single con la famiglia Dopo la fine della relazione, le festività natalizie per Michelle Hunziker sono trascorse con gli affetti più cari. La conduttrice ha sottolineato ancora una volta quanto la famiglia resti il suo punto fermo.