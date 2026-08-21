Michelle Hunziker e Serena Autieri, la presunta lite è ormai un ricordo: la vacanza ‘bagnata’ con le figlie Le due conduttrici hanno condiviso sui social alcuni momenti della loro trasferta in montagna insieme alle figlie

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Michelle Hunziker e Serena Autieri tornano a mostrarsi insieme, mettendo una volta di più in archivio le indiscrezioni sulla presunta lite. La loro amicizia, nata ormai più di dieci anni fa, continua infatti a esistere e a essere alimentata da vacanze insieme e momenti condivisi all’insegna della complicità. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, la vacanza sotto la pioggia e il tenero messaggio: "La mia sorellina"

Caschetto, imbracatura e roccia bagnata: la nuova ‘reunion’ tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è stata all’insegna dell’avventura. Le due conduttrici, infatti, hanno affrontato insieme una via ferrata nonostante il maltempo, raccontando sui social alcuni momenti dell’escursione. A rendere ancora più significativo l’incontro è stato il tono affettuoso scelto da Michelle, che ha salutato l’amica definendola la sua "sorellina". Nel video le due scherzano sulla loro assenza reciproca, poi ricordano l’esperienza ‘bagnata’ appena vissuta. Alla vacanza hanno partecipato anche le figlie, che si sono cimentate a loro volta con questa trasferta sulle Dolomiti in un’esperienza condivisa tra amici e famiglia. Un nuovo incontro che, soprattutto, appare come la risposta più concreta alle periodiche voci di allontanamento.

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La presunta lite del 2025 e la smentita delle due amiche

Le indiscrezioni sul presunto litigio tra Michelle Hunziker e Serena Autieri erano esplose nell’estate 2025, quando le due avevano trascorso separatamente il Ferragosto. Michelle si trovava in Costiera Amalfitana, mentre Serena era in Alta Badia insieme al marito Enrico Griselli e alla figlia Giulia. Una semplice vacanza organizzata in modo diverso era stata così interpretata come il possibile segnale di una frattura. La situazione, però, era stata quasi subito chiarita dalle dirette interessate: Michelle aveva raggiunto l’amica in montagna e insieme avevano pubblicato un video ironico per smentire categoricamente le voci ("Ma tu ti rendi conto che sono venuta apposta qui a San Cassiano perché i giornali scrivono o e te abbiamo litigato?" aveva scherzato Michelle, seguita da Serena: "Eccoci!! Finalmente insieme; don’t worry la nostra amicizia è intatta"). Il messaggio era stato piuttosto chiaro: nessuna crisi, nessun litigio, ma un’amicizia rimasta solida nonostante distanza, impegni e vacanze separate. Anche alla luce della nuova reunion, dunque, quelle indiscrezioni sembrano appartenere più al terreno del gossip che a quello della realtà.

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