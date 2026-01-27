Michelle Hunziker rimpiazza Max Giusti e torna su Canale 5 dopo il flop: cosa succede Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con The 1% Club, soffiando il posto a Max Giusti dopo ascolti deludenti e strategie Mediaset riviste.

Cambio di rotta in casa Mediaset: Michelle Hunziker torna protagonista su Canale 5 con un nuovo game show in prima serata. La conduttrice svizzera prende il posto di Max Giusti, inizialmente destinato alla guida del format. Una scelta che arriva dopo mesi non semplici per entrambi, tra ascolti sotto le aspettative e progetti che non hanno lasciato il segno. Ma cosa c’è davvero dietro questa decisione? E perché Mediaset ha deciso di puntare (di nuovo) su Michelle?

Michelle Hunziker torna su Canale 5: la scelta di Mediaset e la beffa di Max Giusti

Il ritorno di Michelle Hunziker su Canale 5 non è casuale. Negli ultimi mesi, l’azienda ha monitorato con attenzione l’andamento dei suoi programmi di punta, rivedendo alcune strategie. Max Giusti, dal dicembre scorso al timone di Caduta Libera, non ha ottenuto i risultati sperati: gli ascolti del game show si sono rivelati piuttosto deludenti nel cofronto con L’Eredità di Marco Liorni, spingendo i vertici a valutare alternative per il prime time. Allo stesso tempo, anche Michelle Hunziker non arriva da un periodo particolarmente brillante. Il suo show personale Michelle Impossibile, tornato recentemente sull’ammiraglia Mediaset, ha registrato performance tiepide, senza riuscire a imporsi come evento televisivo a fronta di costi di produzione abbastanza alti. Nonostante ciò, il suo nome continua a rappresentare una garanzia in termini di riconoscibilità, empatia con il pubblico e solidità professionale.

È proprio in questo contesto che Mediaset ha deciso di affidare a Michelle, che pochi giorni fa ha festeggiato 49 anni, The 1% Club, quiz di successo internazionale prodotto da BBC Studios. Un format già testato all’estero, che punta più sulla logica e sull’intuito che sulla cultura generale, e che potrebbe valorizzare al meglio lo stile diretto e rassicurante della conduttrice elvetica.

The 1% Club: come funziona il nuovo quiz di Canale 5

The 1% Club è un game show diverso dai classici quiz televisivi. In studio ci sono 100 concorrenti, ciascuno dotato di uno smartphone collegato a un’app dedicata. Le domande, a risposta multipla, diventano via via più complesse e solo chi risponde correttamente può continuare a giocare. Ogni eliminazione contribuisce ad aumentare il montepremi finale, che verrà diviso tra coloro che arriveranno fino all’ultima prova. Secondo le indiscrezioni, il programma sarà composto da quattro puntate in prima serata, con registrazioni previste a partire da febbraio. Una scommessa importante per Mediaset, che inizialmente aveva pensato proprio a Max Giusti per la conduzione, salvo poi cambiare idea e puntare su Michelle Hunziker.

Per la conduttrice, classe 1977 e volto storico della televisione italiana, si tratta di una nuova occasione di rilancio su Canale 5. Dopo un compleanno festeggiato in forma privata con amici e colleghi famosi, Michelle è pronta a rimettersi in gioco. Resta da capire se The 1% Club riuscirà dove gli ultimi progetti hanno faticato: conquistare pubblico e ascolti.

