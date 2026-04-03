Michelle Hunziker, Pasqua da single (senza Berruti): la strana fuga a Marrakech con un altro uomo La conduttrice italo-svizzera è partita per il Marocco insieme all'amico del cuore Jonathan Kashanian. Ma il nuovo fidanzato ha preferito un'altra meta. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La Pasqua di Michelle Hunziker non sarà quella che i fan si aspettavano. Nonostante l’esplosione della storia d’amore con Giulio Berruti – confermata dagli scatti di Chi solo pochi giorni fa – la conduttrice ha scelto di trascorrere le vacanze senza la sua dolce metà. È partita alla volta del Marocco, affiancata non dal compagno ma da un amico di vecchia data, Jonathan Kashanian. Mentre Berruti ha optato per qualche giorno sulla neve. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Michelle Hunziker, il viaggio a Marrakech con l’amico del cuore

Una fuga dal freddo di questa primavera anomala, per Michelle Hunziker, che va in controtendenza rispetto a quello che si aspettavano i più curiosi. Dopotutto, la relazione con l’ex di Maria Elena Boschi Giulio Berruti non è più un segreto. E questa pausa festiva si candidava a essere il momento perfetto per una prima fuga d’amore con i fiocchi. Eppure i piani di Michelle sono altri, come lei stessa ha fatto capire ai fan con una serie di storie Instagram nelle ultime ore.

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La conduttrice italo-svizzera ha pubblicato innanzitutto un selfie con il suo compagno di viaggio, l’amico del cuore Jonathan Kashanian, accompagnato da una didascalia eloquente: "In partenza per una super Pasqua!". Poi scatti e video dal viaggio a Marrakech, un momento-karaoke durante il transfer dall’aeroporto – esilarante l’esibizione di Jonathan mentre Michelle lo riprende – e qualche dietro le quinte curioso. L’ex di Ramazzotti si è pure rivolta ai suoi follower con una richiesta precisa: "Datemi qualche dritta! Obiettivo miglior kajal marocchino!". Una priorità che la dice lunga sul carattere della conduttrice, capace di trasformare anche una vacanza in un momento di scoperta e leggerezza.

L’assenza sospetta di Giulio Berruti

Giulio Berruti, nel frattempo, ha scelto un’altra meta per le sue vacanze. L’attore non ha seguito le orme della compagna, ma si è concesso una fuga in montagna per alcuni giorni (gli ultimi di questa stagione) sugli sci. Difficile sapere perché la neo-coppia, che i beninformati descrivono come affiatatissima, abbia scelto di separarsi in un momento del genere. Forse i piani per le rispettive vacanze erano già stati fatti da tempo, e non valeva la pena di rivoluzionare l’agenda all’ultimo minuto. Oppure – e non è da escludere – Michelle e Berruti hanno idee diametralmente opposte di relax. Anche se è difficile credere che alla conduttrice svizzera non potesse fare gola un giretto in alta quota.

Tra supposizioni (tante) e qualche certezza, resta il fatto che i due dovranno sopportare ancora qualche giorno di distanza prima di ritrovarsi. Ma in fondo si sa che la lontananza – lo diceva una meravigliosa canzone – spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi. Le relazioni solide passano anche questo.

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