Michelle Hunziker, nuovo amore dopo Nino Tronchetti Provera: “Bello e abbronzato”, il retroscena in discoteca Stando alle ultime indiscrezioni la conduttrice elvetica avrebbe ritrovato l’amore dopo la rottura con l’imprenditore: il nuovo flirt discusso a La Volta Buona

Michelle Hunziker dimentica Nino Tronchetti Provera? La conduttrice elvetica, infatti, avrebbe ritrovato l’amore dopo la rottura con l’imprenditore, arrivata lo scorso autunno. Stando a uno scoop lanciato dal direttore di Nuovo Riccordo Signoretti a La Volta Buona di Caterina Balivo, Michelle sarebbe stata vista in compagnia di un ragazzo "bello e abbronzato", ma non è tutto. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Michelle Hunziker, la nuova vita dopo Nino Tronchetti Provera

A giugno 2025 Michelle Hunziker è stata ‘pizzicata’ insieme a Nino Tronchetti Provera, il figlio di Luigi Tronchetti Provera (cugino di secondo grado del vicepresidente del gruppo Pirelli, Marco) e cugino di Giovanni, ex compagno di Chiara Ferragni. La loro storia d’amore ha alimentato il mondo del gossip e della cronaca rosa per mesi ma, alla fine, non si è rivelato nulla di più che un flirt estivo. In autunno, infatti, sarebbero emersi gli stili di vita decisamente diversi dei due ed è arrivata la rottura, mai commentata direttamente da Michelle. La conduttrice ha sempre dichiarato di stare bene da sola da ‘nonna single’ e, di fatto, sola non è stata, trascorrendo le ultime vacanze natalizie insieme alla famiglia.

Il nuovo flirt di Michelle Hunziker: spunta il rumor a La Volta Buona

Nella puntata di ieri giovedì 15 gennaio 2026 a La Volta Buona si è tornati a parlare proprio di Michelle Hunziker e della sua vita privata e sentimentale. Il motivo? La conduttrice svizzera sarebbe stata vista in compagnia di una nuova fiamma; a rivelarlo è stato il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, in collegamento con Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1. "L’ho vista qualche sera fa in una discoteca e non era da sola…" ha lanciato lo scoop Signoretti, aggiungendo anche qualche dettaglio: "Era con un ragazzo molto bello e aggiungerei anche molto abbronzato, quindi non lo so se è proprio da sola". Il direttore di Nuovo ha infatti ripreso proprio le parole di Michelle sulla sua vita privata: "Lei certo dice ‘Sto bene da sola’, evidentemente si sa, solo chi ama davvero sé stesso potrà poi amare qualcun altro, quindi credo questa sia una lezione che dà Michelle. Poi è di una bellezza che di certo i pretendenti non le mancano".

