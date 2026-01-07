Michelle Hunziker, tour da sogno alla NASA con Eros e Aurora. L'emozione della conduttrice e quell'omaggio 'speciale' La presentatrice svizzera è stata accolta nella base americana per una visita mozzafiato tra astronauti e navicelle spaziali. Con lei anche la figlia e l'ex compagno.

Dopo un Capodanno al caldo in Messico, Michelle Hunziker ha deciso di prolungare il suo viaggio con una tappa decisamente insolita. La conduttrice e showgirl è infatti volata a Houston, in Texas, per vivere da vicino il mondo dell’esplorazione spaziale. Lo ha fatto con un tour guidato dall’astronauta italiano Luca Parmitano, prontamente documentato da Michelle con foto e video sul suo profilo Instagram. E al fianco della presentatrice svizzera, a sorpresa, c’erano anche la figlia Aurora e l’ex compagno Eros Ramazzotti. Ecco tutti i dettagli.

Michelle Hunziker, il tour da sogno alla NASA

Michelle Hunziker ha avverato uno dei suoi sogni di bambina. Come lei stessa ha confessato sui social, è stata ospite del centro spaziale della NASA, a Houston, dove ha compiuto un tour emozionante tra moduli spaziali e incontri indimenticabili. "Si sta per realizzare uno dei miei più grandi sogni da quando ero piccola, sono emozionatissima", ha scritto la conduttrice su Instagram, poco prima di iniziare l’esperienza insieme alla figlia Aurora e all’ex compagno Eros Ramazzotti.

A guidarli c’era Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, primo italiano a effettuare una passeggiata spaziale e già comandante della Stazione Spaziale Internazionale durante la missione Beyond. Parmitano ha accompagnato il gruppo tra simulatori, moduli e centri di controllo. E uno dei momenti più significativi è stato l’ingresso nel celebre Mission Control Center, la sala da cui vengono monitorate e gestite le operazioni degli astronauti in missione. Qui Michelle, Aurora ed Eros hanno potuto osservare in tempo reale le comunicazioni con l’equipaggio nello spazio e, in un passaggio particolarmente emozionante, la conduttrice ha avuto anche l’occasione di parlare direttamente con uno degli astronauti della Dragon Crew, la capsula di SpaceX utilizzata per il trasporto di persone verso la ISS. "Quanto rispetto che porto per queste persone", ha confessato nelle sue storie Michelle, "e la loro capacità di adattarsi a condizioni fisiche così lontane per noi umani".

Il benvenuto ‘speciale’ per Michelle ed Eros Ramazzotti

A rendere la visita ancora più speciale è stato il benvenuto personalizzato proiettato sul maxi schermo della sala di controllo: le immagini di Michelle ed Eros in versione 3D, come omaggio ai due ospiti italiani. Il tour è poi proseguito nella zona dedicata all’addestramento degli astronauti, dove era presente una riproduzione a grandezza reale della Stazione Spaziale Internazionale. Qui Parmitano ha mostrato alla comitiva i vari moduli abitativi e di ricerca, spiegando come gli astronauti si preparino a vivere e lavorare in microgravità per lunghissimi periodi.

Ma il vero ‘tesoro nascosto’ è stato il laboratorio delle pietre lunari, un’area accessibile a pochissimi visitatori che custodisce la più grande collezione al mondo di campioni raccolti durante le missioni Apollo. "Ci hanno portato in un posto che in pochi hanno visto", ha concluso Michelle con emozione, "il laboratorio delle pietre lunari. La più grande collezione di pietre lunari al mondo".

