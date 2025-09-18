Michelle Hunziker, tensione con il fidanzato Nino Tronchetti Provera: cosa è successo Prima lite di coppia per la bella conduttrice e il suo nuovo compagno, pizzicati per la strada con musi lunghi e sguardi tesi: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo le parole al miele che la bella Michelle Hunziker ha dedicato al compagno Nino Tronchetti Provera nella recente intervista a Verissimo, ecco che arriva per loro anche la prima lite di coppia, un passaggio da cui nessuno è veramente esente, tantomeno le coppie vip. I paparazzi del noto settimanale Oggi hanno infatti beccato i due diretti interessati per le strade della città, e la tensione tra loro è apparsa più che palese: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Michelle Hunziker e Tronchetti Provera, tensione per le vie della città

Ebbene sì, anche Michelle Hunziker e il compagno Nino Tronchetti Provera si sono resi protagonisti di qualche scaramuccia, esattamente come accade alla maggior parte delle coppie sulla faccia della terra. I paparazzi del settimanale Oggi li hanno infatti immortalati tra le vie della città con sguardi distanti, musi lunghi, sorrisi spenti e una palese tensione tra di loro. Cosa sarà successo per spegnere in questo modo l’entusiasmo della bella Michelle? Al momento non è dato sapersi ma, sempre dalle indiscrezioni fornite da Oggi, la questione si sarebbe poi risolta in poco tempo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I due si sarebbero infatti diretti a Casa Cipriani, una location molto popolare e suggestiva ai giardini Indro Montanelli, dove la tensione tra Michelle e Nino sarebbe poi lentamente svanita tra una chiacchiera, un buon bicchiere di vino e un sorriso. È possibile ipotizzare che i due possano aver avuto un piccolo scontro prima di uscire, e che nel corso del tempo passato insieme abbiano deciso di lasciarsi la piccola incomprensione alle spalle. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.

Michelle Hunziker sulla relazione con Tronchetti Provera: "La sto vivendo con grande naturalezza"

D’altronde, non può essere certo qualche piccola incomprensione a distruggere la felicità della bella Michelle, che giusto qualche giorno fa ha parlato della sua relazione a Verissimo con Silvia Toffanin. "Sono contenta. Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove si andrà a parare. È bello, andando avanti con l’età, proteggere il più possibile la propria relazione anche perché bisogna vedere se si incastrano tante cose, se funziona. Speriamo".

Poche parole che lasciano però trasparire tutta la serenità di Michelle che sta vivendo un bel periodo tra carriera e vita privata. Da un lato, la relazione con il noto imprenditore, e dell’altro lato gli impegni televisivi, uno dei quali, ovvero Io Canto Family, la sta portando proprio in queste settimane in prima serata su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche