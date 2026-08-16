Michelle Hunziker, continua l'estate bollente con Giulio Berrutti ma il gesto inaspettato fa discutere: "E' stata furba" La conduttrice prende una decisione drastica mentre continua a raccontare la sua estate d'amore con l'attore

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Michelle Hunziker e Giulio Berruti, ormai da settimane, non si nascondono più. L’amore tra la conduttrice svizzera e l’attore romano va avanti a gonfie vele e, a testimoniarlo, ci sono anche i tanti contenuti social postati dai diretti interessati, in particolare Michelle, che li ritraggono mentre condividono questa estate bollente tra gite in barca, fughe romantiche in mete esotiche (li abbiamo visti godersi per qualche giorno il fascino di Istanbul), giornate tra mare, sole e amici comuni e tutto quello che si può desiderare da un’estate vissuta al massimo da una coppia di freschi innamorati.

Michelle Hunziker e Giulio Berrutti, il gesto inaspettato che fa discutere

Eppure c’è qualche cose che fa ombra alla loro storia d’amore. E quel qualcosa non arriva certo dal loro rapporto che, come detto, va avanti come un treno, ma da chi è all’esterno, in particolare da chi li segue sui social. Solo così si spiega lo strano gesto di Michelle Hunziker che ha voluto postare nelle scorse ore una bellissima foto di coppia per augurare a tutti i fan e i follower il suo "Buon Ferragosto". Nell’immagine postata su Instagram si vedono la conduttrice e il suo nuovo amore insieme in spiaggia, lei con le braccia attorno al collo di lui, pronti a viversi l’ennesima indimenticabile giornata in questa estate bollente. Eppure c’è un particolare che non è sfuggito ai più: proprio sotto uno scatto così bello, usato per fare a tutti gli auguri in un giorno di festa, Michelle Hunziker ha scelto di chiudere la possibilità di commentare. Perché questo? Il gesto inaspettato fa pensare che la conduttrice svizzera, che lascia praticamente sempre aperti i commenti, si aspettasse qualche parola velenosa e invidiosa da parte degli haters che, in effetti, sembrano essere in servizio h24, e non conoscere vacanze. Il gesto di Michelle però, ha provocato altri commenti su altri post recenti, di chi si chiedeva il motivo di tale chiusura.

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Certo è che, a giudicare dei toni (aggressivi) con cui alcuni si chiedono perché mai la conduttrice svizzera abbia chiuso i commenti sotto la foto che la ritrae serena e felice insieme al compagno in una bella giornata al mare o anche la spiegazione che si sono subito dati i fan più affezionati ("furba lei, ha fatto bene tanto sa che sarebbero stati solo insulti delle solite), si arriva a pensare che forse, Michelle Hunziker abbia fatto la scelta giusta: chi ha voglia di rovinare un momento perfetto di felicità per colpa di chi sputa odio e cattiveria per hobby? E allora, accontentiamoci degli auguri e di una bellissima foto su cui ogni parola in più, in effetti, sembra superflua.

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