Michelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzano con una vacanze di famiglia in Marocco: presenti le figlie di lei
Dopo settimane di rumors, smentite e sospetti di crisi, la conduttrice e l’attore scelgono Marrakech per uscire allo scoperto, tra amici storici e famiglia.
Dopo voci sussurrate, fotografie rubate e indiscrezioni rincorse da un settimanale all’altro, la storia tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti trova finalmente una conferma serena da parte degli interessanti con una vacanza pasquale condivisa, lontano dall’Italia ma sotto gli occhi di tutti.
Michelle Hunziker e Giulio Berruti: dalle indiscrezioni alla conferma in Marocco
Per settimane si è parlato di loro attraverso indiscrezioni, scatti rubati e ricostruzioni più o meno attendibili. Poi, all’improvviso, è arrivato lo scatto che ha fugato ogni dubbio: Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme, sorridenti, in mezzo a un gruppo di amici a Marrakech, con un’immagine pubblicata sulle Instagram stories di Jonathan Kashanian che, di fatto, ha avuto il peso di una conferma. Se fino a pochi giorni prima qualcuno parlava addirittura di allontanamento, la realtà raccontata dai social è apparsa ben diversa. I due appaiono infatti perfettamente inseriti nella comitiva, rilassati, complici, senza bisogno di gesti eclatanti.
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Il viaggio a Marrakech tra amici e famiglia
La vacanza pasquale in Marocco non è stata una fuga romantica a due, bensì un viaggio condiviso con persone molto care. Con Michelle Hunziker e Giulio Berruti c’erano, tra gli altri, Nunzia De Girolamo con il marito Francesco Boccia, oltre allo stesso Jonathan Kashanian. Un gruppo affiatato che ha documentato tra mercati colorati, passeggiate nella kasbah e scorci assolati della città.
Particolarmente significativa la presenza delle figlie più piccole della conduttrice, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Le immagini che le ritraggono insieme alla madre, sorridenti a bordo di un fuoristrada sotto la luce intensa dell’Africa, raccontano una vacanza serena e familiare. E il fatto che Giulio Berruti fosse lì, perfettamente integrato nel gruppo, rappresenta per molti un passo importante. Quando una nuova relazione entra nella dimensione degli affetti più intimi, difficilmente si tratta di un semplice flirt.
Dai rumors di crisi al passo in avanti
Pensando che solo a metà marzo si parlava già di crisi, tutto assume dei contorni interessanti. Le foto pubblicate nei giorni precedenti, che li mostravano in luoghi diversi, avevano alimentato sospetti e interpretazioni frettolose. In realtà, come spesso accade, i social raccontano solo frammenti.
La loro conoscenza, iniziata nei primi mesi dell’anno dopo un incontro casuale nella Capitale, sarebbe stata caratterizzata da una simpatia immediata, da appuntamenti discreti e da quella complicità che chi li ha osservati da vicino ha descritto come evidente. Il settimanale Oggi li aveva definiti una "coppia affiatata, sorridente, molto attenta a non attirare troppo l’attenzione ma incapace di nascondere una forte intesa". La vacanza di Pasqua a Marrakech sembra dunque rappresentare più di un semplice viaggio: è un passaggio simbolico, una sorta di consacrazione pubblica di un legame che fino a poco tempo fa si muoveva tra riservatezza e indiscrezioni.
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