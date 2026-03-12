Michelle Hunziker e Giulio Berruti: “Colpo di fulmine da manuale”, il retroscena sulla nascita del nuovo amore
Dopo il weekend romantico che i due avrebbero passato in toscana, arrivano ora nuove indiscrezioni su quella che sembrerebbe essere una vera love story.
Solo qualche giorno fa avevano iniziato a circolare rumors sulla presunta love story tra la bella conduttrice Michelle Hunziker e l’ortodontista e attore Giulio Berruti. I due erano stati paparazzati durante un weekend romantico in toscana in un centro termale extralusso, descritti da chi li ha incontrati come "coppia affiatata, sorridente, molto attenta a non attirare troppo l’attenzione ma incapace di nascondere la forte intesa", come rivelato da Gabriele Parpiglia. Ebbene, nelle ultime ore il noto settimanale Oggi ha pubblicato ulteriori indiscrezioni su quella che ormai sembrerebbe a tutti gli effetti una storia d’amore: scopriamo di più.
Michelle Hunziker e Giulio Berruti, "Colpo di fulmine e chimica esplosa"
Secondo le ultime indiscrezioni riportare dal settimanale Oggi, Michelle Hunziker e Giulio Berruti si sarebbero incontrati per caso a Roma e tra i due sarebbe scoccato l’amore in pochissimo tempo. "Michelle Hunziker, la città eterna le ha regalato un nuovo e inaspettato amore: Giulio Berruti. La Capitale ha fatto da cornice a quello che sembra essere stato un colpo di fulmine da manuale. Un incontro nato per caso: gli sguardi, un invito a cena e i sensi che hanno avuto la meglio sulla ragione. Michelle e Giulio si sono piaciuti fin dal primo istante: tra loro la chimica è esplosa senza lasciare scampo e li ha travolti come uno tsunami", riporta il magazine nel dettaglio. Attualmente i diretti interessati non hanno ancora confermato la relazione, ma di dubbi ad oggi ne rimangono molto pochi.
Giulio Berruti e Michelle Hunziker, gli ex Maria Elena Boschi e Tronchetti Provera
Sia Michelle Hunziker che Giulio Berruti arrivano da due relazioni molti importanti e chiacchierate. Giulio è stato fidanzato con la politica Maria Elena Boschi dal 2020 al 2025, raccontando molte volte, anche davanti alle telecamere, il desiderio di costruire una famiglia con lei convolando a nozze e cercando un figlio. Verso la fine del 2025 è invece arrivato l’inatteso annuncio della rottura.
Di contro, Michelle Hunziker ha avuto una relazione con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera. La scintilla tra la showgirl e il fondatore di Ambienta SGR sarebbe scattata in modo insolito: i due si sarebbero infatti conosciuti per caso in un’agenzia immobiliare a Milano, mentre erano entrambi interessati allo stesso appartamento di pregio vicino a Piazza San Babila. La relazione è poi diventata pubblica nell’estate del 2025, con baci, gesti affettuosi e paparazzate in barca a Capalbio, in Grecia e sulle Dolomiti. Anche in questo caso, però, la relazione sarebbe poi giunta al termine.
