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Michelle Hunziker presenta in famiglia il fidanzato Giulio Berruti, la reazione di Aurora Ramazzotti: “Molto colpita”

La relazione tra la conduttrice e l’attore prosegue a gonfie vele, e il bel Giulio sarebbe già riuscito anche a conquistare il resto della famiglia.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo settimane di indiscrezioni, rumors e paparazzate, ormai non ci sono davvero più dubbi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono una coppia e la loro relazione sembra proseguire serena e senza intoppi. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice svizzera avrebbe già presentato il nuovo fidanzato in famiglia e Giulio sarebbe riuscito a colpire positivamente anche Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle. Ma vediamo tutti i dettagli.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la reazione di Aurora sul nuovo fidanzato

Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio e, secondo le indiscrezioni fornite dal settimanale Oggi, sarebbero già arrivate anche le tanto agognate presentazioni in famiglia. Ricordiamo infatti che Michelle è mamma di Aurora Ramazzotti, nata dalla relazione con Eros Ramazzotti, e di Sole e Celeste nate dalla relazione con Tomaso Trussardi. Secondo quanto riportato dal settimanale, Giulio sarebbe già riuscito a conquistare tutta la famiglia, colpendo in particolar modo proprio Aurora Ramazzotti.

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"Aurora Ramazzotti fa il tifo per l’amore appena sbocciato tra sua madre e il fascinoso attore romano, ed è colpita dalla serietà e dai modi eleganti di Giulio Berruti, da uomo d’altri tempi. La ragazza è felice nel vedere la mamma serena e innamorata", riporta Oggi. Insomma, Aurora sembrerebbe proprio aver dato la sua piena benedizione alla nuova relazione di mamma Michelle, ritrovando in Giulio Berrutti una figura positiva e piacevole. A questo punto, sono in molti a sostenere che il debutto ufficiale e pubblico di Giulio accanto a Michelle possa avvenire proprio alle nozze di Aurora con il compagno Goffredo Cerza, che si terrà a luglio nella splendida cornice della Sicilia.

Michelle Hunziker serena e innamorata: "Sono felice, molto"

Giulio Berutti e Michelle Hunziker per il momento non si sono ancora espressi pubblicamente sulla loro nuova relazione, salvo le poche parole pronunciate dalla conduttrice in una recente intervista nel salotto di Verissimo. "Sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera", ha infatti dichiarato Michelle a Silvia Toffanin senza sbottonarsi troppo.

La volontà di mantenere il massimo riserbo su questo nuovo legame appare evidente per entrambi, ma Michelle ha voluto aggiungere qualche considerazione in più su sé stessa anche tra le pagine del settimanale Chi affermando: "Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me", sottolineando dunque il suo approccio a questa nuova e importante relazione, che speriamo possa continuare a portare a entrambi serenità e tranquillità.

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