Michelle Hunziker presenta in famiglia il fidanzato Giulio Berruti, la reazione di Aurora Ramazzotti: “Molto colpita”
La relazione tra la conduttrice e l’attore prosegue a gonfie vele, e il bel Giulio sarebbe già riuscito anche a conquistare il resto della famiglia.
Dopo settimane di indiscrezioni, rumors e paparazzate, ormai non ci sono davvero più dubbi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono una coppia e la loro relazione sembra proseguire serena e senza intoppi. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice svizzera avrebbe già presentato il nuovo fidanzato in famiglia e Giulio sarebbe riuscito a colpire positivamente anche Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle. Ma vediamo tutti i dettagli.
Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la reazione di Aurora sul nuovo fidanzato
Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio e, secondo le indiscrezioni fornite dal settimanale Oggi, sarebbero già arrivate anche le tanto agognate presentazioni in famiglia. Ricordiamo infatti che Michelle è mamma di Aurora Ramazzotti, nata dalla relazione con Eros Ramazzotti, e di Sole e Celeste nate dalla relazione con Tomaso Trussardi. Secondo quanto riportato dal settimanale, Giulio sarebbe già riuscito a conquistare tutta la famiglia, colpendo in particolar modo proprio Aurora Ramazzotti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Aurora Ramazzotti fa il tifo per l’amore appena sbocciato tra sua madre e il fascinoso attore romano, ed è colpita dalla serietà e dai modi eleganti di Giulio Berruti, da uomo d’altri tempi. La ragazza è felice nel vedere la mamma serena e innamorata", riporta Oggi. Insomma, Aurora sembrerebbe proprio aver dato la sua piena benedizione alla nuova relazione di mamma Michelle, ritrovando in Giulio Berrutti una figura positiva e piacevole. A questo punto, sono in molti a sostenere che il debutto ufficiale e pubblico di Giulio accanto a Michelle possa avvenire proprio alle nozze di Aurora con il compagno Goffredo Cerza, che si terrà a luglio nella splendida cornice della Sicilia.
Michelle Hunziker serena e innamorata: "Sono felice, molto"
Giulio Berutti e Michelle Hunziker per il momento non si sono ancora espressi pubblicamente sulla loro nuova relazione, salvo le poche parole pronunciate dalla conduttrice in una recente intervista nel salotto di Verissimo. "Sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera", ha infatti dichiarato Michelle a Silvia Toffanin senza sbottonarsi troppo.
La volontà di mantenere il massimo riserbo su questo nuovo legame appare evidente per entrambi, ma Michelle ha voluto aggiungere qualche considerazione in più su sé stessa anche tra le pagine del settimanale Chi affermando: "Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me", sottolineando dunque il suo approccio a questa nuova e importante relazione, che speriamo possa continuare a portare a entrambi serenità e tranquillità.
Potrebbe interessarti anche
Michelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzano con una vacanze di famiglia in Marocco: presenti le figlie di lei
Dopo settimane di rumors, smentite e sospetti di crisi, la conduttrice e l’attore sc...
Michelle Hunziker, Pasqua da single (senza Berruti): la strana fuga a Marrakech con un altro uomo
La conduttrice italo-svizzera è partita per il Marocco insieme all'amico del cuore J...
Battiti Live Spring, Michelle Hunziker e il compagno Giulio Berruti allo scoperto: cosa hanno fatto nel backstage
Al termine delle registrazioni del concerto a Ferrara la conduttrice svizzera è rien...
Michelle Hunziker e Giulio Berruti: “Colpo di fulmine da manuale”, il retroscena sulla nascita del nuovo amore
Dopo il weekend romantico che i due avrebbero passato in toscana, arrivano ora nuove...
Michelle Hunziker, il flirt con Berruti ‘scatena’ la risposta dell’ex Maria Elena Boschi. Cosa ha fatto
La nuova storia d'amore tra la showgirl e l'attore avrebbe spinto la deputata a fare...
Aurora Ramazzotti parla con il piccolo Cesare...di fidanzatine
Il tenero video social condiviso da Aurora Ramazzotti che per la prima volta fa asco...
Michelle Hunziker, nuovo amore (famoso) dopo Nino Tronchetti Provera: l’indiscrezione
La bella conduttrice e showgirl svizzera sembrerebbe aver ufficialmente voltato pagi...
Eros Ramazzotti, la vita privata: l’infanzia difficile, due mogli e l’amore (immortale) con Michelle Hunziker
Super ospite a Sanremo 2026, il cantautore romano ha iniziato il suo percorso da una...