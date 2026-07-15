Michelle Hunziker si confessa su Giulio Berruti: “Ho bisogno del mio spazio a letto”, poi l’incidente in barca con Nunzia De Girolamo
Michelle Hunziker racconta per la prima volta la relazione con Giulio Berruti e svela il retroscena sulle nozze di Aurora. Poi il piccolo incidente in barca.
Michelle Hunziker e Giulio Berruti non hanno più bisogno di nascondersi. Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e qualche foto rubata, la coppia ha deciso di vivere alla luce del sole il proprio rapporto. La showgirl svizzera, però, fino a questo momento aveva preferito mantenere il massimo riserbo sulla relazione con l’attore. Ora Michelle ha scelto di raccontarsi in un’intervista a Vanity Fair, dove ha parlato del legame con Berruti e di ciò che oggi cerca in un compagno. Un amore che, a quanto racconta, sembra darle soprattutto tranquillità e sicurezza.
Michelle Hunziker parla per la prima volta della storia con Giulio Berruti
La conduttrice ha spiegato di sentirsi particolarmente serena accanto a Giulio, arrivando a condividere un dettaglio molto personale sulla loro quotidianità: "Con Giulio mi sento al sicuro. Ci dormo benissimo". Una frase che potrebbe sembrare semplice, ma che per lei rappresenta qualcosa di molto importante. Michelle ha infatti raccontato di essere una persona che ha sempre avuto bisogno dei propri spazi, anche nella vita di coppia: "Ho bisogno del mio spazio, anche a letto". Proprio per questo motivo, riuscire a lasciarsi andare completamente accanto a un’altra persona è per lei un segnale di grande fiducia. "Oggi in un compagno cerco questo: la pace, la serenità, la complicità", ha aggiunto la showgirl, sottolineando come le sue priorità siano cambiate rispetto al passato.
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Michelle spiega perché Berruti era assente al matrimonio di Aurora, e l’incidente in barca con De Girolamo
Tra gli argomenti affrontati nell’intervista c’è stato anche uno dei gossip che aveva fatto più discutere: l’assenza di Giulio Berruti al matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza. Michelle ha chiarito che non si è trattato di una mancanza di invito, anzi: Giulio era stato invitato dalla stessa Aurora. La sua scelta sarebbe stata dettata esclusivamente dalla volontà di rispettare un momento molto familiare. "Nonostante l’invito di Aurora, Giulio, per grande eleganza e delicatezza verso la famiglia, ha preferito raggiungerci dopo il matrimonio", ha spiegato Hunziker, raccontando che l’attore li ha raggiunti il 5 mattina.
La showgirl ha poi parlato anche della possibilità di un nuovo matrimonio. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle non esclude un futuro ritorno all’altare, anche se con una visione diversa: "Nella vita mai dire mai". Nel frattempo, Michelle e Giulio si stanno godendo l’estate insieme. Dopo le nozze di Aurora, la coppia ha trascorso alcuni giorni alle Isole Eolie in compagnia di amici, tra mare, tramonti e momenti di relax. A documentare la vacanza sui social è stata anche Nunzia De Girolamo, presente durante la gita in catamarano. Proprio durante l’uscita in barca non è mancato un piccolo imprevisto: la conduttrice ed ex parlamentare ha condiviso alcuni momenti della giornata, mostrando anche un video in cui lamentava dolore alla caviglia, probabilmente a causa di una lieve distorsione. Un inconveniente senza gravi conseguenze, che nel video ha però mostrato degli affiatatissimi Michelle e Giulio pronti ad assisterla, come un vero team. Alla fine l’imprevisto si è rivelato solo un piccolo episodio alla vacanza all’insegna della leggerezza, per la conduttrice.
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