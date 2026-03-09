Mediaset, Michelle Hunziker si prende Battiti Live Spring e il nuovo Karaoke: Ilary Blasi beffata (con Samira Lui) La conduttrice svizzera sarà al timone dei due eventi primaverili all’insegna della musica nonostante i recenti mezzi flop: niente Grande Fratello

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Michelle Hunziker è pronta a tornare. Reduce dal flop della terza edizione di Michelle Impossible e dai numeri tutt’altro che esaltanti di Io Canto Family l’anno seguente, la conduttrice svizzera sarà al timone di due nuovi show a caccia di rilancio. Come rivelato dal portale DavideMaggio, infatti, Michelle sarà la conduttrice di Battiti Live Spring e Karaoke. Allontante dunque le voci di un approdo al Grande Fratello VIP di Ilary Blasi; resta mani vuote, invece, Samira Lui. Scopriamo tutti i dettagli.

Michelle Hunziker: due nuovi Mediaset (dopo il flop), ecco quando

Dopo avere deciso di affidarle l’arrivo in Italia del format The 1% Club (inizialmente previsto per Max Giusti), Mediaset ha confermato la totale fiducia a Michelle Hunziker. Sarà la conduttrice svizzera, infatti, a guidare Battiti Live Spring – versione primaverile di Battiti Live – e la nuova versione di Karaoke. Entrambi gli show verranno registrati alla fine del mese, a distanza di pochi giorni, a Ferrara. Il primo – come detto – sarà una sorta di spin-off primaverile del noto evento targato Gruppo Norba (al timone del quale rimarrà invece Ilary Blasi in estate), l’altro sarà una versione ‘aggiornata’ dello storico Karaoke condotto da Fiorello prima e da Antonella Elia poi negli anni Novanta, con già un esperimento di revival mal riuscito nel 2015 con Pintus alle spalle.

Per Michelle Hunziker si tratta di un enorme segnale da parte di Mediaset che, nonostante i recenti flop della conduttrice, ha scelto di puntare su di lei per altri due programmi. Michelle arriva infatti dai numeri deludenti di Io Canto Family, che si fermò attorno al 15 di share, e soprattutto dal passo falso della terza edizione di Michelle Impossible & Friends, caduto sotto il 14% l’anno precedente.

Il Grande Fratello VIP e la delusione di Samira Lui

Nonsotantr i magri risultati della storia recente della carriera di Michelle Hunziker, dunque, Mediaset ha preferito affidarsi a lei e puntare ‘sull’usato sicuro’ per i due nuovi eventi all’insegna della musica di questa primavera. Rimane così a mani vuote, almeno per il momento, Samira Lui. Il suo nome era stato accostato a Battiti Live ma, con Ilary Blasi confermata in estate e Michelle Hunziker alla guida della versione Spring, la e ‘spalla’ di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna dovrà aspettare. Scalzata dai due volti ‘top’ dell’azienda, Samira rimane il futuro del Biscione, che vuole puntare su di lei come nuovo volto simbolo (soprattutto dopo il ‘no’ a Sanremo e alla Rai) ma vuole individuare lo show giusto con cui fare compiere il salto di qualità all’ex gieffina. E a proposito di Grande Fratello VIP, inoltre, sfuma ovviamente l’ipotesi di vedere Michelle Hunziker nel reality show, come si era vociferato nell’ultimo periodo.

