Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, la favola d'amore è già finita: l’indiscrezione choc sulla rottura Gli ultimi rumors parlano di una rottura improvvisa tra la conduttrice e l'imprenditore italiano. Nonostante lei avesse parlato recentemente di "tranquillità ritrovata".

Trema la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, almeno stando alle ultime indiscrezioni diffuse in queste ore. A lanciare l’allarme è il sito Dagospia, che parla di un amore giunto al capolinea nonostante le recenti dichiarazioni rincuoranti della conduttrice. Pare che i due stessero anche pensando di ristrutturare insieme una casa a Milano. Ma qualcosa potrebbe essersi rotto improvvisamente, anche se non sono trapelati ancora tutti i dettagli. Vediamo meglio la storia qui sotto.

Michelle Hunziker, l’indiscrezione sulla rottura con Nino Tronchetti Provera

Se confermata, la notizia sarebbe uno schiaffo netto alle recenti dichiarazioni della stessa Michelle Hunziker, che aveva parlato a Verissimo di "serenità ritrovata" al fianco di Nino Tronchetti Provera. Eppure le voci che girano, in zona Milano, tracciano un quadro preoccupante per la coppia formata dalla conduttrice Mediaset e dall’imprenditore di Casa Pirelli. Stando a quanto scritto da Dagospia, la storia tra i due sarebbe scoppiata come "un pop corn cotto troppo a lungo". E questo a pochissime settimane dall’ufficialità del rapporto data dalla stessa Hunziker.

Tra l’altro, soltanto settimana scorsa si parlava di un progetto di vita condivisa per i due innamorati. Michelle e Nino, si diceva, avevano intenzione di ristrutturare insieme una villa da 700 metri quadrati nel centro di Milano. Una prospettiva che adesso si allontana clamorosamente, in attesa che altri dettagli emergano sul presunto naufragio di questa relazione vip.

Le ultime parole di Michelle Hunziker sulla storia con Provera

Un altro dettaglio di questa vicenda merita di essere analizzato con cura. Sei giorni fa, Michelle aveva risposto a una domanda del Corriere in merito alla sua situazione sentimentale: "Ha parlato della felicità con un nuovo amore, Nino Tronchetti Provera. Ha capito perché anche gli amori importanti finiscono?". E la risposta della conduttrice – in particolare se letta alla luce delle ultime indiscrezioni – era stata spiazzante. "Io credo molto negli specchi", aveva detto l’ex di Eros Ramazzotti, "ci sono persone che si attraggono in un determinato momento della propria esistenza perché c’è un pezzo di cammino che bisogna fare insieme". Poi l’aggiunta-chiave: "Però io penso che gli amori finiscano perché a un certo punto non si guarda più nella stessa direzione. Perché uno va a 100 all’ora e l’altro a 50 e così alla prima curva non ci si vede più; perché senti che il tratto di strada che hai fatto con quella persona si è esaurito, ma non tanto perché non vada più bene".

Dunque, l’amore con Nino Tronchetti Provera potrebbe essere terminato proprio per questo motivo. Perché lui e Michelle hanno improvvisamente iniziato a guardare in direzioni diverse. E il tratto di strada percorso insieme è giunto al capolinea.

