Michelle Hunziker, nuovo amore (famoso) dopo Nino Tronchetti Provera: l’indiscrezione La bella conduttrice e showgirl svizzera sembrerebbe aver ufficialmente voltato pagina dopo la rottura con l’imprenditore: ecco cosa sta accadendo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nel corso del 2025 si è parlato molte volte della presunta relazione tra Michelle Hunziker e il manager e imprenditore Nino Tronchetti Provera. Nonostante i due non abbiano mai confermato in maniera concreta la frequentazione, le foto di baci affettuosi realizzate dai paparazzi durante l’estate, tra la Costa Amalfitana e le Dolomiti, hanno inevitabilmente avvalorato le ipotesi. A seguire, nonostante i rumors parlassero addirittura di una convivenza imminente in un prestigioso appartamento a Milano, la storia è invece giunta al capolinea attorno alla fine del 2025. Ebbene, ad oggi pare che Michelle abbia voltato pagina e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe già esserci un nuovo amore: ecco di chi si tratta.

Michelle Hunziker dimentica Tronchetti Provera: l’indiscrezione sul nuovo amore

Le indiscrezioni sulla fine della relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono emerse a ottobre 2025, con fonti vicine alla coppia che avrebbero attribuito la rottura a divergenze di stili di vita e personalità. Anche in questo caso non è arrivata nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma le ultime indiscrezioni rivelate da Gabriele Parpiglia lasciano pensare che Michelle abbia effettivamente voltato pagina dopo la rottura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Ecco le prime foto esclusive della coppia Hunziker – Berruti. I due hanno trascorso un lungo weekend d’amore alle terme", riporta Gabriele Parpiglia sui social pubblicando un’immagine che ritrarrebbe appunto la showgirl svizzera alle terme in compagnia del noto attore Giulio Berruti. Ovviamente è giusto sottolineare che al momento si tratta di semplici indiscrezioni non confermate dai diretti interessati. Anche se l’immagine pubblicata da Parpiglia lascia pensare che tra Michelle e Giulio possa essere in corso una vera e propria frequentazione.

Chi è Giulio Berruti, presunto flirt di Michelle Hunziker

Giulio Berruti, classe 1984, è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con specializzazione in Ortodonzia, ed esercita la professione nello studio medico di famiglia a Roma, occupandosi principalmente di estetica del sorriso. Contemporaneamente, Giulio ha però intrapreso anche la carriera di attore, ottenendo la notorietà in particolar modo nel 2007 come protagonista della serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

A seguire ha recitato in numerose produzioni internazionali e italiane, tra cui Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario, Squadra antimafia – Il ritorno del boss e Pezzi Unici. Nel 2025 è tornato poi sul piccolo schermo come concorrente del reality Pechino Express. Dal punto divista sentimentale, Berruti è reduce da una lunga e chiacchierata relazione durata circa cinque anni con la deputata Maria Elena Boschi, che si è conclusa ufficialmente nell’ottobre 2025.

Potrebbe interessarti anche