Michelle Cavallaro crolla e lascia "Amici 25", Lorella Cuccarini le fa una proposta mai vista: è bufera sul web La tiktoker si ritira a sorpresa dal programma: "Non sto bene da giorni". La prof le promette un posto nella prossima edizione, ma sul web esplode la polemica

Ad Amici 25 è arrivato un vero colpo di scena: Michelle Cavallaro ha scelto di lasciare la scuola. Una decisione arrivata dopo settimane complicate, posizioni basse in classifica e un crollo emotivo che l’ha portata a confessare alle compagne: "Ho bisogno di andare a casa, non sto bene da giorni". Da lì, un confronto intenso con Lorella Cuccarini ha cambiato tutto… e ha aperto inaspettatamente anche una porta per il futuro.

Michelle Cavallaro lascia "Amici 25": la decisione che spiazza tutti

malessere di Michelle era visibile da tempo, ma si è acuito ulteriormente dopo l’Non mi sento tanto pronta, mi sento estremamente piccola, sento che è tutto più grande di me". La prof Lorella Cuccarini, colpita dalla fragilità della sua allieva, non ha nascosto di aver notato qualcosa: "Negli ultimi tempi ho notato che ti stai spegnendo, che invece di caricarti, sei sempre meno presente…". Ildi Michelle era visibile da tempo, ma si è acuito ulteriormente dopo l’ ultima puntata pomeridiana , quando Alessandro Cattelan le ha riservato parole poco incoraggianti. Tanto che nel daytime la cantante ha ammesso senza filtri: ", mi sento estremamente piccola, sento che è tutto più grande di me". La prof, colpita dalla fragilità della sua allieva, non ha nascosto di aver notato qualcosa: "Negli ultimi tempi ho notato che ti stai spegnendo, che invece di caricarti, sei sempre meno presente…". Michelle, con grande onestà, ha riconosciuto le sue difficoltà: "Ho tanto lavoro da fare ancora… mi spiace averle fatto magari perdere tempo, averle fatto credere in una persona che forse non ha tutte le carte in regola per essere qui" . Il percorso, tra classifiche deludenti e sfide continue, l’aveva infatti portata sull’orlo di un esaurimento emotivo. Non a caso si era sfogata così: "Me ne torno a casa, in questi giorni non sto bene, non me la sento" . Un momento di verità che ha commosso anche la prof.

La proposta mai vista prima e l’addio col sorriso

Quando tutto sembrava concluso, ecco il gesto inatteso di Lorella Cuccarini: "Se avessi intenzione di lasciare la scuola, ci sarebbe la possibilità per te di rientrare l’anno prossimo o fra due anni". Una proposta mai fatta prima a un cantante del talent e che ha lasciato Michelle senza parole: "Il motivo per cui avrei resistito sarebbe stato il fatto che non ci sarebbe stata un’altra opportunità per ritornarci".

È lì che la giovane artista ha trovato il coraggio della scelta: "Io mi tiro indietro… non lo faccio perché non ho il coraggio di affrontarlo, ma perché invece sono molto consapevole di non poterlo fare in questo momento". La Cuccarini, pur dispiaciuta, ha riconosciuto la maturità della sua allieva: "Io penso che questa tua consapevolezza sia comunque un passo di maturità". L’ultimo atto è stato un saluto pieno di emozione alla classe: "Volevo ringraziarvi perché mi porterò sempre un ricordo bello di voi, me ne vado con il sorriso". E così Michelle chiude – per ora – la sua avventura ad "Amici". Ma con una promessa speciale nel cassetto: il suo banco potrebbe non essere perduto per sempre.

Il web si spacca sull’addio di Michelle

L’addio di Michelle ha spaccato letteralmente in due il popolo dei social. Da una parte c’è chi ha apprezzato il gesto di maturità della concorrente, applaudendola per la scelta coraggiosa: "È stata molto matura, ha capito quali sono i suoi limiti ed è giusto così", ha scritto un utente. E un altro ha aggiunto: "Almeno ha avuto la consapevolezza di mollare e la consapevolezza anche che forse avrebbe perso la sfida ..non mi è mai piaciuta però riconosco il suo coraggio di lasciare la scuola".

Su X, però, fioccano anche le proteste di chi non condivide la scelta di Lorella Cuccarini, che ha promesso un banco a Michelle in una delle prossime edizioni di Amici. C’è chi ha scritto: "Se lei ha avuto la possibilità di ritornare i prossimi anni l’avrebbero dovuta dare anche a Penelope a questo punto", oppure: "Non ho parole!! Dopo che per far star lei hanno fatto uscire dalla sfida dei veri talenti che meritavano questa sé ne va e torna l’anno prossimo?? Allora lo possono fare tutti!".

Chi è Michelle Cavallaro: Il Collegio e il flirt con Opi

Michelle Cavallaro, 22 anni, nasce ad Agrigento ma cresce a Pordenone, dove si trasferisce insieme alla famiglia. Il suo volto non è nuovo al pubblico televisivo: nel 2017 ha infatti preso parte al docu-reality di Rai 2 Il Collegio, distinguendosi per il carattere deciso e per alcune dinamiche particolarmente vivaci con i compagni.

Accanto alla TV, Michelle coltiva da anni la sua passione più grande: la musica. Ha pubblicato vari singoli — tra cui Berlino (in collaborazione con Alessandro Lock), Nemesi, Vivere così e Amori disperati — e ha già avuto modo di esibirsi su palchi di rilievo. Alla sua carriera artistica ha affiancato anche la scrittura, firmando il libro autobiografico 9 passi per arrivare a te, in cui ripercorre il dolore per la perdita del padre e il cammino che l’ha portata a maturare e ritrovare sé stessa. Sui social Michelle è ormai una presenza consolidata: il suo profilo Instagram, @michellecavallaroo, conta oltre 620mila follower, frutto anche della sua precedente esperienza televisiva. Un seguito enorme che le permette di definirsi creator oltre che cantante.

Sul fronte del gossip, nelle prime settimane di Amici 2025 Michelle ha sviluppato una sintonia speciale con Opi, un altro concorrente del talent di Maria De Filippi. Per ora, non ci sono conferme ufficiali, ma alcuni teneri gesti intravisti durante le puntate di Amici lasciano immaginare che tra loro sia nata qualcosa in più di una semplice amicizia.

