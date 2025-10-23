Trova nel Magazine
Non solo Montalbano su RaiPlay: il no di Michele Riondino al prequel della serie con Luca Zingaretti

Solo l'intervento diretto di Andrea Camilleri ha permesso a una serie molto amata dal pubblico di avere il proprio apprezzato protagonista

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

C’è stato un momento in cui Michele Riondino quasi disse "no" al ruolo in una serie tv prequel di un grande cult che gli avrebbe cambiato la vita, e che potete trovare in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay. All’epoca, a pesare nella decisione fu il confronto con l’attore protagonista della serie principale, Luca Zingaretti. A cambiare totalmente la decisione dell’attore tarantino fu, però, nientemeno che Andrea Camilleri in persona.

Il "quasi no" di Michele Riondino a Il Giovane Montalbano, in streaming su RaiPlay

Quando si trattò di trovare il volto per il giovane Commissario Salvo Montalbano, la scelta ricadde su Michele Riondino, fresco del successo con Distretto di Polizia, in cui militò per 3 stagioni dal 2003 al 2005, e con la miniserie Il Segreto dell’Acqua (2011). L’attore nativo di Taranto, però, inizialmente era fortemente riluttante per via del pesante e inevitabile confronto che ci sarebbe stato tra lui e un peso massimo come Luca Zingaretti, volto storico del Commissario siciliano nella serie principale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Quello che sembrava un deciso "no", però, venne tramutato in un convinto "sì" dall’intervento diretto del "papà" di Montalbano, Andrea Camilleri. Lo scrittore volle incontrare Riondino di persona e, con la sua proverbiale ironia, gli fece capire che "ogni Montalbano ha la sua stagione". Il suo non doveva essere una copia, ma un inizio.

Un Montalbano più impulsivo e istintivo

Nelle due stagioni che andarono in onda tra il 2012 e il 2015, Michele Riondino diede vita a un Montalbano agli inizi della carriera. Giovane, istintivo e impulsivo, ma già caratterizzato dall’intelligenza e dall’ironia che saranno proprie di quello portato in scena da Zingaretti. Al suo fianco Sarah Felberbaum nei panni di una Livia diversa, più luminosa e passionale, alle prese con i primi contrasti di una relazione destinata a durare nel tempo.

L’interpretazione di Riondino, per certi versi, completa quella di Zingaretti e insieme raccontano un’unica vita divisa in due tronconi. Il Montalbano giovane getta le basi per quello che sarà la sua versione più adulta e, nel passaggio tra i due, si ritrova anche quella Sicilia che cambia pur restando sempre la stessa.

Dove vedere il giovane Montalbano in streaming

Se siete curiosi di scoprire come Michele Riondino ha interpretato i primi anni di carriera del Commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, trovate tutte e due le stagioni de Il Giovane Montalbano in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

