“Belén e Alessia Marcuzzi flirt fake, Fiordelisi e Giulia Salemi chi sono? Ecco perché sento spesso Giorgia Meloni”: parla Michele Morrone L’attore ha fatto chiarezza sulle presunte liaisoin con alcune vip e spiegato il suo rapporto ‘personale’ con la presidente del Consiglio: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Michele Morrone fa piazza pulita di anni di indiscrezioni sul suo conto. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, infatti, l’attore ha affrontato senza giri di parole i presunti flirt che negli anni gli sono stati attribuiti, ma non solo. Morrone ha parlato anche del rapporto di amicizia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli

Michele Morrone e i flirt smentiti, D’Amario confermata: «Fiordelisi? Chi è? Giulia Salemi non so chi sia»

Alla domanda sui tanti presunti flirt attribuitigli nel corso degli anni, Michele Morrone ha scelto la strada della chiarezza. In un ampio botta e risposta nell’intervista a Vanity Fair, infatti, l’attore ha lasciato poco spazio alle interpretazioni. «Fake» il presunto flirt con Alessia Marcuzzi, e anche su Belén Rodríguez la risposta è netta: «Completamente fake». Nessun dubbio nemmeno sul presunto legame con Khloé Kardashian. L’unica eccezione riguarda la ballerina Elena D’Amario, sulla quale l’attore ha ammesso: «Una piccola storia c’è stata». Le dichiarazioni che fanno più rumore, però, arrivano con altri due nomi spesso finiti al centro del mondo del gossip e della cronaca rosa. A proposito di Antonella Fiordelisi, Morrone la replica con un secco: «Chi è?», mentre alla domanda su Giulia Salemi ha risposto: «Non so chi sia».

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’amicizia con Giorgia Meloni: «Ci sentiamo ogni tanto». E il pubblico gay: «Mi fa piacere, non faccio distinzioni»

Nel corso dell’intervista Morrone ha affrontato anche il tema del suo legame con Giorgia Meloni, spiegando perché la segue sui social e confermando che tra loro esiste un rapporto personale. L’attore ha raccontato: «Ho avuto modo di conoscerla e ritengo che sia una delle donne più intelligenti e scaltre che abbia mai incontrato. Una donna di una cultura così ampia da suscitare invidia. Io amo le persone intelligenti, non posso che stimarla. E probabilmente lei stima me. C’è una bella amicizia». Poi il retroscena: «Abbiamo un rapporto di amicizia, è normale che ogni tanto ci si senta per farci un saluto». Tra gli ultimi temi affrontati c’è anche quello del suo grande seguito nel pubblico omosessuale. Alla considerazione secondo cui piace molto anche ai gay, l’attore ha spiegato con naturalezza: «Mi fa piacere sapere di piacere, mi dà una bella sensazione. Non faccio distinzioni, che si tratti di donne o di uomini».

Potrebbe interessarti anche