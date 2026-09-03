Michele Morrone, nuovo amore nella sua vita: il gossip sulla fidanzata impazza per la differenza d'età L’attore, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, sarebbe stato accostato a una manager di 54 anni dopo alcune segnalazioni sui social.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Michele Morrone torna al centro del gossip per un possibile nuovo capitolo della sua vita sentimentale. L’attore, diventato una star internazionale soprattutto grazie al successo del film 365 giorni, negli ultimi anni è stato più volte protagonista di indiscrezioni riguardanti presunte relazioni, ma questa volta a far discutere è il nome di Maria Palomba, donna che, secondo una segnalazione rilanciata sui social, sarebbe entrata recentemente nella sua vita.

Michele Morrone impegnato: chi sarebbe la nuova fidanzata Maria Palomba

Secondo quanto riportato dalla segnalazione condivisa da Deianira Marzano sui suoi social, Maria Palomba sarebbe una manager nel settore delle farmacie, una donna lontana dal mondo dello spettacolo e di 54 anni, quindi più grande di lui. Il gossip sostiene che la frequentazione con Morrone sarebbe iniziata da circa un mese e che i due avrebbero già avuto occasione di mostrarsi insieme anche attraverso i social.

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È proprio questo aspetto ad aver attirato l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa: alcune immagini avrebbero alimentato l’ipotesi di una relazione, ma non sono arrivate dichiarazioni pubbliche che permettano di considerare la storia come confermata. Per ora, quindi, il racconto resta quello di una possibile frequentazione sulla quale si sono accesi i riflettori.

Una nuova indiscrezione dopo gli ultimi avvistamenti

Il nome di Maria Palomba arriva dopo un periodo nel quale Michele Morrone è stato nuovamente accostato a diverse donne. Soltanto nelle scorse settimane, infatti, l’attore era stato fotografato a Napoli mentre si trovava su uno yacht insieme a una ragazza misteriosa. Le immagini avevano mostrato momenti di particolare vicinanza, tra abbracci e baci, facendo immediatamente ipotizzare che potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Nel corso degli anni gli sono stati attribuiti diversi flirt, alcuni dei quali rimasti semplicemente nel campo delle voci, mentre altre frequentazioni sono state successivamente confermate o raccontate dagli stessi protagonisti.

La vita privata dell’attore

Michele Morrone ha sempre cercato di mantenere una certa discrezione sulla propria vita sentimentale, nonostante la popolarità internazionale lo abbia inevitabilmente trasformato in uno dei protagonisti più osservati dal gossip. Prima dell’esplosione della sua carriera internazionale, l’attore è stato sposato con Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto due figli. Il matrimonio si è concluso nel 2018, dopo alcuni anni insieme. Da allora il suo nome è stato associato a diverse possibili relazioni, ma non tutte hanno trovato riscontri. Proprio per questo, anche nel caso di Maria Palomba, saranno eventuali dichiarazioni o nuovi elementi pubblici da parte dei diretti interessati a chiarire se si tratti realmente di una nuova coppia. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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