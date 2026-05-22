Michele Morrone innamorato, la nuova fiamma è una cantante famosissima: di chi si tratta
Una notte nel cuore della città e alcuni dettagli che non sono passati inosservati hanno riacceso il gossip attorno all’attore italiano.
Negli ultimi anni Michele Morrone è diventato uno dei volti italiani più riconoscibili anche fuori dai confini nazionali. Tra cinema, moda e campagne pubblicitarie internazionali, l’attore continua a far parlare di sé non soltanto per i progetti professionali, ma anche per una vita privata che finisce spesso sotto i riflettori. Ed è proprio quello che è successo nelle ultime ore, dopo la diffusione di alcune fotografie che lo ritraggono insieme ad una nota cantante straniera durante una serata milanese che ha immediatamente acceso la curiosità del web.
Michele Morrone e la serata a Milano che ha acceso il gossip
A rilanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcuni scatti dell’attore mentre si aggirava nel centro di Milano alla guida di una rarissima Maserati MC20 GT2 Stradale. Accanto a lui, a sorpresa, la cantante Sevdaliza, artista internazionale molto nota nella scena alternativa contemporanea. Le immagini hanno iniziato rapidamente a circolare online, alimentando ipotesi su una possibile frequentazione. Secondo quanto emerso, tra i due ci sarebbe stata una forte sintonia, fatta di sorrisi, confidenze e atteggiamenti particolarmente complici. Per ora, però, non esistono conferme ufficiali e né Morrone né la cantante hanno commentato pubblicamente le voci circolate nelle ultime ore. Nonostante questo, il gossip ha già iniziato a correre velocissimo sui social, anche perché la coppia, almeno dal punto di vista mediatico, sembra avere tutti gli ingredienti perfetti per attirare l’attenzione del pubblico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chi è Sevdaliza
In Italia il nome di Sevdaliza non è ancora noto a molti, ma a livello internazionale l’artista è ormai considerata una vera star. Nata in Iran e cresciuta nei Paesi Bassi, Sevda Alizadeh, questo il suo vero nome, ha costruito negli anni un’identità artistica molto precisa, caratterizzata da sonorità elettroniche, alternative R&B, trip-hop e atmosfere visive estremamente ricercate. I suoi lavori vengono spesso associati a un immaginario sofisticato e quasi futuristico, capace di mescolare musica, arte e moda in un linguaggio molto personale. Tra i brani che hanno contribuito maggiormente alla sua notorietà ci sono The Suspended Kid e Children of Silk, mentre il suo ultimo album, Heroina, pubblicato nell’ottobre 2025, ha mostrato una svolta più pop e latin, descritta dalla stessa artista come un’ode alla femminilità, alla libertà e alla vulnerabilità. Non sorprende quindi che la sua presenza accanto a Morrone, anche lui nella scena musicale alternativa, abbia immediatamente catturato l’attenzione del pubblico internazionale.
Il presente e il futuro di Michele Morrone e le ipotesi della semplice amicizia
Dal successo mondiale di 365 giorni in poi, la carriera di Michele Morrone ha vissuto una crescita costante. L’attore è riuscito infatti a trasformarsi in una figura sempre più richiesta tra produzioni internazionali, campagne fashion e progetti hollywoodiani. Negli ultimi ani il suo nome è stato associato anche a Another Simple Favor, film che lo vede accanto a Blake Lively e Anna Kendrick. Parallelamente continua il lavoro di collaborazioni nel mondo della moda, dove Morrone viene ormai considerato una celebrity globale capace di attirare attenzione ovunque compaia. Ad ogni modo, al momento parlare di relazione sarebbe probabilmente prematuro. Le immagini diffuse mostrano certamente una certa complicità tra Michele Morrone e Sevdaliza, ma nessuno dei due ha confermato la natura del rapporto. Resta però il fatto che il pubblico si sia immediatamente lasciato trascinare dalla curiosità, trasformando quella che poteva sembrare una normale uscita milanese in un caso mediatico destinato a far discutere i fan.
Potrebbe interessarti anche
It Ends With Us: dopo le accuse di molestia Justin Baldoni pensa a un sequel con Blake Lively, ma solo a queste condizioni
Dopo mesi di polemiche e battaglie legali, Justin Baldoni valuta la realizzazione de...
"Belen ha un nuovo fidanzato”, chi è il misterioso Gaetano: il rumors sull’ultimo flirt dell’argentina
Una serata milanese e un nome nuovo nel gossip: si parla di un possibile avvicinamen...
Garlasco in TV, Palmegiani non ha dubbi sui post social di Sempio: "Sapevo già della ragazza di cui era innamorato"
Novità sul caso Garlasco a Storie Italiane: tra nuovi dettagli e dubbi sull’effettiv...
Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, flirt in corso? Cosa è successo nel backstage dell'Eurovision: le indiscrezioni
Francesca Tocca e Marcello Sacchetta sono finiti al centro del gossip dopo la loro c...
Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti preferite su Google
Un modo semplice per avere sempre a portata di mano storie, curiosità e contenuti su...
De Martino, nuovi attriti con Belen Rodriguez per le frasi pronunciate in diretta: "Su tutte le furie"
Nuove ombre sul rapporto tra Belen e Stefano: dalle battute in TV alle indiscrezioni...
Sayf esce e domina, sorpassato Shiva: gli album più venduti in Italia nella settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Samira Lui e Luigi Punzo, aria di crisi? “Discussione e volti tesi” mentre il matrimonio resta in sospeso
Tra progetti rimandati e indiscrezioni di tensione, la relazione tra Samira Lui e Lu...