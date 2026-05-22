Michele Morrone innamorato, la nuova fiamma è una cantante famosissima: di chi si tratta Una notte nel cuore della città e alcuni dettagli che non sono passati inosservati hanno riacceso il gossip attorno all’attore italiano.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Negli ultimi anni Michele Morrone è diventato uno dei volti italiani più riconoscibili anche fuori dai confini nazionali. Tra cinema, moda e campagne pubblicitarie internazionali, l’attore continua a far parlare di sé non soltanto per i progetti professionali, ma anche per una vita privata che finisce spesso sotto i riflettori. Ed è proprio quello che è successo nelle ultime ore, dopo la diffusione di alcune fotografie che lo ritraggono insieme ad una nota cantante straniera durante una serata milanese che ha immediatamente acceso la curiosità del web.

Michele Morrone e la serata a Milano che ha acceso il gossip

A rilanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcuni scatti dell’attore mentre si aggirava nel centro di Milano alla guida di una rarissima Maserati MC20 GT2 Stradale. Accanto a lui, a sorpresa, la cantante Sevdaliza, artista internazionale molto nota nella scena alternativa contemporanea. Le immagini hanno iniziato rapidamente a circolare online, alimentando ipotesi su una possibile frequentazione. Secondo quanto emerso, tra i due ci sarebbe stata una forte sintonia, fatta di sorrisi, confidenze e atteggiamenti particolarmente complici. Per ora, però, non esistono conferme ufficiali e né Morrone né la cantante hanno commentato pubblicamente le voci circolate nelle ultime ore. Nonostante questo, il gossip ha già iniziato a correre velocissimo sui social, anche perché la coppia, almeno dal punto di vista mediatico, sembra avere tutti gli ingredienti perfetti per attirare l’attenzione del pubblico.

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Chi è Sevdaliza

In Italia il nome di Sevdaliza non è ancora noto a molti, ma a livello internazionale l’artista è ormai considerata una vera star. Nata in Iran e cresciuta nei Paesi Bassi, Sevda Alizadeh, questo il suo vero nome, ha costruito negli anni un’identità artistica molto precisa, caratterizzata da sonorità elettroniche, alternative R&B, trip-hop e atmosfere visive estremamente ricercate. I suoi lavori vengono spesso associati a un immaginario sofisticato e quasi futuristico, capace di mescolare musica, arte e moda in un linguaggio molto personale. Tra i brani che hanno contribuito maggiormente alla sua notorietà ci sono The Suspended Kid e Children of Silk, mentre il suo ultimo album, Heroina, pubblicato nell’ottobre 2025, ha mostrato una svolta più pop e latin, descritta dalla stessa artista come un’ode alla femminilità, alla libertà e alla vulnerabilità. Non sorprende quindi che la sua presenza accanto a Morrone, anche lui nella scena musicale alternativa, abbia immediatamente catturato l’attenzione del pubblico internazionale.

Il presente e il futuro di Michele Morrone e le ipotesi della semplice amicizia

Dal successo mondiale di 365 giorni in poi, la carriera di Michele Morrone ha vissuto una crescita costante. L’attore è riuscito infatti a trasformarsi in una figura sempre più richiesta tra produzioni internazionali, campagne fashion e progetti hollywoodiani. Negli ultimi ani il suo nome è stato associato anche a Another Simple Favor, film che lo vede accanto a Blake Lively e Anna Kendrick. Parallelamente continua il lavoro di collaborazioni nel mondo della moda, dove Morrone viene ormai considerato una celebrity globale capace di attirare attenzione ovunque compaia. Ad ogni modo, al momento parlare di relazione sarebbe probabilmente prematuro. Le immagini diffuse mostrano certamente una certa complicità tra Michele Morrone e Sevdaliza, ma nessuno dei due ha confermato la natura del rapporto. Resta però il fatto che il pubblico si sia immediatamente lasciato trascinare dalla curiosità, trasformando quella che poteva sembrare una normale uscita milanese in un caso mediatico destinato a far discutere i fan.

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