Dopo Belve, Michele Morrone indaga la paternità e aiuta a risolvere misteri su Amazon Prime Video L'attore di 365 giorni, salito alla ribalta per alcune forti dichiarazioni a Belve, sarà protagonista del nuovo film Original Amazon Prime Video

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Amazon Prime Video ha annunciato oggi un nuovo film Original italiano, girato in questi giorni a Roma e con Michele Morrone, celebre per le dichiarazioni al vetriolo a Belve, e la star internazionale Gabrielle Union nel cast. La pellicola, l’ultimo grande progetto di Amazon, sarà disponibile esclusivamente su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

La trama di Blame it on Rome in streaming su Amazon Prime Video con Michele Morrone

Billie (Gabrielle Union), un’ambiziosa dirigente d’arte newyorkese, viaggia a Roma per acquistare un prezioso dipinto. Quando il suo fidanzato le confessa di essere innamorato di un’altra donna, Billie, sconvolta, perde il controllo, manda all’aria l’affare e finisce per perdere il lavoro. Invece di tornare a casa, decide di rimanere a Roma – determinata, per una volta, a godersi semplicemente la vita. Tra aperitivi, avventure spericolate e una serie di appuntamenti, Billie impara a vivere il momento…fino a quando scopre di essere incinta. Non sapendo chi sia il padre, assume l’investigatore privato Tommaso (Michele Morrone) per aiutarla a risolvere il mistero della paternità. Mentre esplorano Roma insieme , l’attrito iniziale lascia spazio a un’attrazione inaspettata, dando inizio a un viaggio emotivo che costringe entrambi ad affrontare le proprie paure – e ad aprirsi alla possibilità di un nuovo amore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una produzione stellare per il nuovo film Amazon con Michele Morrone

Blame it on Rome è co-prodotto da Colorado Film, Nebraska e Amazon MGM Studios. Il film è diretto dal regista italiano Francesco Carrozzini (Franca: Chaos and Creation, The Hanging Sun, Supersex), scritto da Kirsten "Kiwi" Smith (La rivincita delle bionde, 10 cose che odio di te) e Jessica O’Toole (Jane the virgin, L’estate nei tuoi occhi).

I costumi sono a cura del candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini, la fotografia è di Vladan Radovic, vincitore del David di Donatello, e la scenografia è firmata da Giuliano Pannuti, candidato al Nastro d’Argento per la scenografia. Le riprese, come accennato, si stanno svolgendo in questi giorni a Roma, con la Capitale blindatissima per non far trapelare nulla.

Potrebbe interessarti anche