"Ci fermò la polizia, eravamo all'oscuro di tutto", Michele Cucuzza torna sul Gf Vip dopo anni. Le parole inaspettate
Michele Cucuzza è stato per anni un vero punto di riferimento per il mondo televisivo italiano. Dedizione, passione e tanto sacrificio: sono questi gli elementi che lo hanno sempre contraddistinto anche quando – ahimé – ha dovuto allontanarsi dai palinsesti Rai per sperimentare nuove avventure televisive. In un’intervista rilasciata per Fanpage, il presentatore ha raccontato senza filtri qualche dettaglio sul suo passato e presente, ricordando anche retroscena sulla sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che era all’epoca condotto da Alfonso Signorini.
Originario di Catania, Cucuzza ha conseguito una laurea in Lettere Moderne, approfondendo sin da subito la sua passione per il giornalismo. "L’avvicinamento cominciò già da bambino, quando mi creai il mio giornalino. Ritagliavo le foto, inventavo i nomi dei cronisti. Ero curioso, probabilmente avevo questo amore dentro. Mi affascinava l’idea di raccontare il mondo, ma non immaginavo che sarebbe diventato il mio mestiere", ha detto lui.
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Michele Cuccuzza e il racconto sul Grande Fratello Vip
Nella stessa intervista rilasciata per Fanpage, Michele Cucuzza ha parlato anche del periodo che l’ha visto protagonista del programma Grande Fratello Vip, di cui è appunto stato concorrente. Il conduttore ha infatti definito quella esperienza "una vacanza pagata" che, nel suo caso, è durata un mese. "Con Adriana Volpe, Antonio Zequila e Rita Rusic creammo un bel gruppetto. Ci siamo divertiti come dei matti", ha raccontato.
Tra l’altro, quella edizione è concisa con lo scoppia della pandemia, nel 2020. Per questo motivo, agli ospiti della Casa più spiata d’Italia erano state messe delle regole molto ferree. "Eravamo all’oscuro di tutto, sul serio" – ha fatto sapere Cucuzza – "Quando uscii il programma si spostò a Milano con Signorini e Pupo, mentre io che risiedevo a Roma potei intervenire da solo dalla Capitale in uno studio isolato. Il lockdown non permetteva gli spostamenti e una macchina veniva a prelevarmi con un separé che impediva qualsiasi contatto con l’autista. Viaggiavamo su autostrade completamente deserte e una sera ci fermò la Polizia. Dovetti fornire le mie generalità e spiegare che mi aspettavano in trasmissione".
Le parole su Alfonso Signorini
A proposito dello scandalo che ha interessato Signorini negli ultimi anni e che riguarda appunto la sua conduzione del Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza ha affermato di non saperne molto ma di aver provato comunque dispiacere. "Con me è sempre stato amichevole e corretto" – ha spiegato – "Per il ‘Gf’ mi provinò lui e ho dei sentimenti positivi. Il resto non mi riguarda. Non lo sento da anni, il nostro mestiere è fatto così, ahimé. Spesso ci si perde di vista".
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