Michele Bravi spietato contro i colleghi: "Tanti mi hanno deluso". E parla della falsità a Sanremo: "L'effetto Carlo Conti" Dal rapporto speciale con alcuni colleghi ai dissapori mai svelati, il cantautore si lascia andare a retroscena sul mondo musicale e all'esperienza vissuta a Sanremo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo anni trascorsi a pesare ogni parola e a mantenere un profilo particolarmente riservato, Michele Bravi sembra aver scelto una strada diversa. Negli ultimi mesi il cantautore si è mostrato più spontaneo e diretto, affrontando argomenti che in passato avrebbe probabilmente preferito evitare. Tra questi ci sono i rapporti con gli altri artisti, le amicizie nate nel corso della carriera e le delusioni che, pur senza fare nomi, hanno lasciato il segno.

Michele Bravi e le delusioni nel mondo della musica

Nel corso di una recente ospitata nel podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, Michele Bravi ha raccontato senza troppi giri di parole che non tutti i rapporti costruiti nell’industria musicale si sono rivelati sinceri. Pur evitando accuratamente di indicare i diretti interessati, il cantante ha ammesso di aver incontrato diverse persone che lo hanno deluso: "Ci sono diverse persone del mio ambiente che mi hanno deluso. Non mi far fare dei nomi, non posso, ho paura di rivederli a breve. Però tra quelli che ho in mente non ci sono persone che hanno fatto Sanremo con me. Sulle delusioni potrei farti un elenco incredibilmente lungo. Nel mio mondo è così. Però sono contrario al fatto di fingere che ci vogliamo tutti bene. A me se una persona mi sta antipatica non fingo nemmeno, la voglio lontana e pace. Infatti la bugia più grande che diciamo è che tra cantanti ci vogliamo tutti bene, non è assolutamente vero nulla". Bravi ha spiegato di non amare l’ipocrisia e di preferire rapporti chiari, anche quando questo significa mantenere le distanze da qualcuno.

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Le amicizie che resistono negli anni per il cantante

Se da una parte esistono delusioni e rapporti complicati, dall’altra Michele Bravi ha parlato con affetto di numerosi colleghi che considera amici autentici. Tra questi figurano Annalisa, Elodie, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, artiste con cui nel tempo ha costruito legami sinceri e duraturi. Parole particolarmente sentite sono state dedicate anche a Sal Da Vinci, definito una persona genuina con cui il rapporto è nato relativamente da poco ma si è sviluppato in modo naturale e spontaneo.

Ancora più significativo è il legame con Fedez. Contrariamente a quanto qualcuno avrebbe potuto immaginare, ha raccontato di aver ricevuto da lui un sostegno importante in momenti molto delicati della sua vita: "Umanamente ha fatto tanto, in silenzio, ma ha fatto tanto", ha confessato con evidente riconoscenza. Tra le figure più importanti del suo percorso resta poi Tiziano Ferro: "Lui è il mio preferito in assoluto. Perché a lui devo tutto, se non fosse stato per lui non so nemmeno se la mia carriera sarebbe mai partita davvero".

I retroscena di Sanremo

Impossibile parlare di Michele Bravi senza citare il Festival di Sanremo, una manifestazione che ha rappresentato più volte una tappa importante della sua carriera. Proprio riferendosi alle sue esperienze all’Ariston, il cantante ha raccontato che dietro le quinte il clima non è sempre così disteso come viene spesso descritto. Il cantante ha però sottolineato che l’ultima edizione guidata da Carlo Conti ha contribuito a creare un’atmosfera più serena rispetto ad altre annate: "Questo non è stato nemmeno il peggior Sanremo dal punto di vista di falsità. Questo è l’effetto Carlo Conti, lui tende a creare un clima più disteso e sereno".

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