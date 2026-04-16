Michele Bravi, il nuovo album dopo l’ingiustizia di Sanremo: “Stavolta ho scritto canzoni felici”. E svela la sua svolta da attore Tutto pronto per l’uscita del nuovo disco “Commedia Musicale”, mentre il cantante si prepara a presentare il suo debutto come attore cinematografico.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo il 22esimo posto al Festival di Sanremo 2026 con il brano Prima o poi, comunque molto apprezzato da pubblico e critica, Michele Bravi è pronto a tornare con due progetti molto diversi tra loro. Venerdì 17 aprile uscirà ufficialmente il suo nuovo album Commedia Musicale: un debutto che segnerà per il cantautore una vera e propria svolta stilistica pensata per unire due grandi passioni, il teatro e la musica pop. Ma ancora non è tutto, perché di recente Michele Bravi si è messo in gioco per la prima volta anche come attore, prendendo parte al film Roma Elastica che verrà presentato al prossimo Festival di Cannes, prima della partenza del cantautore per un lungo tour autunnale. Ecco tutti i dettagli.

Michele Bravi, nuovo album in uscita: "Stavolta ho scritto canzoni felici"

"Questo disco contiene canzoni felici". È con questa frase che Michele Bravi ha presentato a FQ Magazine il suo nuovo progetto discografico intitolato Commedia Musicale, in uscita venerdì 17 aprile. "Questo è un disco di dialogo – ha spiegato il cantante all’Ansa – e parla come si parla nella vita di tutti i giorni. È la colonna sonora di una quotidianità sbagliata, quella in cui magari non succede niente ma tutto è accompagnato continuamente dalla musica". Un progetto che senza dubbio segna un punto di svolta nello stile di Michele Bravi. "I dischi precedenti erano più crepuscolari. Questo è invece un disco estremamente solare, perché mi fa sorridere. Sarebbe stato comodo restare nei confini della ballata che il pubblico conosceva, ma a un certo punto ho sentito il bisogno di raccontare altro".

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All’interno dell’album i temi affrontati sono molti, compreso quello della genitorialità presente nel brano Genitore 3, con una personale critica del cantautore. "Una domanda che io pongo all’interno di questo brano è: ‘è giusto che una cosa così intima, così privata come il desiderio di essere genitore passi al vaglio di uno sconosciuto?’. Io voglio diventare genitore, sono pronto ad amare, ho i mezzi emotivi e finanziari per accogliere qualcuno nella mia vita. Nel mio caso però mi viene detto di no perché ci sono grandi difficoltà burocratiche da superare. Non è una strada così facile da percorrere. Quindi mi chiedo se è giusto che qualcuno decida al posto nostro una cosa così intima", ha spiegato Michele a FQ Magazine.

Michele Bravi e la svolta d’attore nel film Roma Elastica

Dopo l’uscita del suo nuovo album e prima della partenza per il tour che lo vedrà impegnato nei mesi autunnali, Michele Bravi partirà per il Festival di Cannes per presentare il suo grande debutto attoriale. Di recente, infatti, il cantautore si è messo in gioco per la prima volta come attore prendendo parte al film Roma Elastica di Bertrand Mandico.

"Per me il cinema è un grandissimo esercizio di pazienza – ha raccontato Bravi all’Ansa – e ha influenzato molto il mio modo di fare musica che di per sé un mestiere egocentrico, mentre nel cinema si fa tutto in squadra. È stato un esercizio di empatia. Mentre scrivevo il disco stavo girando il film in Francia ed era tutto così grottesco. Quell’esperienza in qualche modo è entrata nel disco. Spero di poter tornare a recitare se arrivassero progetti così belli. ‘Roma Elastica’ è una grandissima visione che ho avuto modo di respirare dal vivo".

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