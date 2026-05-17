Michele Bravi accantona la musica e approda a Cannes grazie a Roma Elastica: "Mi sono innamorato"
Il cantante vincitore di X Factor e tra i Big all'ultimo Sanremo torna al cinema col suo terzo film, Roma Elastica, girato al fianco di Marion Cotillard
"È stata un’esperienza ai limiti dell’incredibile… È il mio terzo film ed è stato straordinario ritrovarsi vicino a un premio Oscar, girare in una lingua non mia, con una sceneggiatura bellissima. Mi sono innamorato di questo film". Parole e musica, è proprio il caso di dirlo, di Michele Bravi, tra i protagonisti del Festival del cinema di Cannes col film Roma Elastica, in cui recita al fianco di Marion Cotillard. Terza pellicola per il cantante vincitore della settima edizione di X Factor Italia e recentemente tra i Big del Festival di Sanremo 2026. Proprio in occasione della kermesse sanremese aveva raccontato della sua esperienza sul set, sotto le direttive del regista Bertrand Mandico.
Michele Bravi a Cannes con Roma Elastico, il suo terzo film
Non in molti possono dire di aver calcato sia il palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo, sia il red carpet di Cannes per il Festival del Cinema. Michele Bravi, nel cast di Roma Elastica, è tra questi fortunati. Il cantante nativo di Città di Castello è alla sua terza pellicola, col debutto avvenuto nel 2022 grazie ad Amanda, regia di Carolina Cavalli. Nella pellicola Bravi interpreta Dude, un tossicodipendente che gravita attorno alla omonima protagonista, interpretata da Benedetta Porcaroli.
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Nel 2023 è stato poi il turno di Finalmente l’alba, diretto da Saverio Costanzo. Qui Bravi veste i panni di un cantante en travesti, una performance breve ma intensa e che contribuisce a dare colore alla Cinecittà degli anni ’50 rappresentata nel film.
Di cosa parla Roma Elastica e quando esce al cinema
Scritto e diretto da Bertrand Mandico, Roma elastica racconta la storia di un’attrice in procinto di girare il suo ultimo film a Cinecittà negli anni ’80. Mostra uno spaccato nostalgico di un modo di fare cinema e un mondo dietro la macchina da presa che non esistono più. Tra nostalgia e un viaggio sul viale dei ricordi, la pellicola omaggia l’immaginario filmico felliniano, un meta-film che riflette sull’essenza stessa di un cinema che non c’è più. Il film è presentato nella sezione Séances de Minuit della kermesse cinematografica.
Il cast vanta nomi di altissimo spessore sia provenienti dal cinema francese, sia da quello italiano, tra cui: Marion Cotillard, Noémie Merlant, Isabella Ferrari, Ornella Muti e Franco Nero. Per rivedere Michele Bravi al cinema occorrerà aspettare ancora un po’: Roma elastica esce infatti il 23 dicembre 2026.
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