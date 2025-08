Michela Miti, il grido d'aiuto della ‘maestra’ di Pierino: “Senza gas e sfrattata, cucino con un fornetto elettrico” Famosa negli anni ’80 per il ruolo della maestra nei film di Pierino, l’attrice romana oggi vive un momento difficilissimo.

Negli anni ’80 era tra i volti più amati della commedia sexy all’italiana: sensualità travolgente, ruoli da maestrina provocante, film cult come Pierino contro tutti, Pierino colpisce ancora, Vieni avanti cretino, W la foca. Poi, gradualmente, il silenzio e quindi l’oblio. Oggi Michela Miti torna a far parlare di sé ma purtroppo non per un nuovo film, ma per un grido d’allarme che racconta una realtà molto diversa da quella vissuta ai tempi d’oro della sua carriera.

Michela Miti, la caduta dopo il successo: "Sfrattata, cucino con un fornetto elettrico"

Senza ruoli dal 2003, quando apparve in una puntata della serie tv Carabinieri, Michela Miti racconta al settimanale Gente un presente segnato da gravissime difficoltà economiche che rischiano di condannarla a una vita di difficoltà: "Purtroppo – racconta – mi hanno anche notificato l’avviso di sfratto e l’unica notizia positiva è che solo pochi giorni fa ho saputo che è stato prorogato a settembre. I miei giorni di permanenza in questa casa sono davvero agli sgoccioli". Attualmente l’attrice romana, classe 1963, vive senza gas e si arrangia con quel poco che ha: "Solo grazie all’ausilio di un miracoloso fornetto elettrico riesco a cucinarmi un pasto almeno una volta al giorno".

L’ex diva del cinema sexy italiano si ritrova così in una situazione che lei stessa definisce estrema, lontanissima dai fasti di un tempo, quando le sue foto campeggiavano sui calendari e il suo nome era sinonimo di desiderio per un’intera generazione di spettatori.

Chi è Michela Miti e cosa fa oggi la ‘maestra’ di Pierino

Michela Miti, nome d’arte di Michela Macaluso, è un’attrice italiana diventata popolare negli anni ’80 come icona sexy della commedia erotica all’italiana. Nota soprattutto per il ruolo della sensuale maestrina nei film della saga di ‘Pierino’ accanto ad Alvaro Vitali, ha recitato anche in titoli come Cornetti alla crema (1981) e Dolce pelle di Angela (1986). Dopo una breve parentesi in alcune fiction televisive, è sparita dalle scene all’inizio degli anni 2000. Oggi coltiva la sua passione per la poesia. Ha avuto una lunga relazione con lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua, che l’ha diretta nel suo ultimo film ‘Gialloparma’ nel 1999. La loro relazione è durata 18 anni, fino alla morte di Bevilacqua avvenuta nel 2013. "Era più grande di me di 29 anni, ma la differenza di età che non ho mai sentito. Alberto era un uomo vitalissimo, faceva mille cose, era sempre attivo. Ero io che facevo fatica a stargli dietro. Era un uomo generoso, non risparmiava mai le sue energie, non dormiva mai piu’ di quattro ore a notte, e amava viaggiare, girare il mondo per conoscere, scoprire. Era un uomo veramente fuori dal comune".

