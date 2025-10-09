Michela Giraud sfotte Selvaggia Lucarelli: cosa c’è tra le due Un finto funerale, battute al vetriolo e un cast di comici pronti a sfidarsi: Prime Video rilancia la tradizione del roast in chiave tutta italiana.

Dal 9 ottobre arriva su Prime Video Roast in Peace, il nuovo comedy show che promette di trasformare il concetto di "riposa in pace" in un’esplosione di sarcasmo e battute taglienti. Cinque episodi per decretare chi, tra Eleazaro Rossi, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Stefano Rapone, Beatrice Arnera e Corrado Nuzzo, è il comico più "cattivo" di tutti.

L’idea è semplice e geniale: quattro celebri "defunti": Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti, vengono "onorati" con un finto funerale dove l’omaggio prende la forma di un roast spietato. Un gioco teatrale che mescola ironia nera, costume e cultura pop, portando sul palco il lato più irriverente della comicità italiana. A guidare la cerimonia c’è una "officiante" d’eccezione, Michela Giraud, che con la sua verve dissacrante dirige questo surreale funerale-show tra risate liberatorie e colpi di lingua affilati. Tra un elogio funebre e una battuta al vetriolo, i comici si sfidano per conquistare il titolo di "più crudele della serata".

Roast in Peace si ispira alle celebri "roast" americane, ma le reinterpreta in chiave italiana, prendendo di mira figure pubbliche spesso divisive. Da Totti, icona pop trasversale, a Saviano, simbolo dell’impegno civile, fino a Lucarelli e Lamborghini, due mondi opposti ma ugualmente bersagli per l’ironia dei comici. L’esperimento si compone di cinque episodi che promettono di far ridere, ma anche di far riflettere su come la nostra società celebra (o attacca) le proprie "icone".

Roast in Peace, dal 9 ottobre 2025, in esclusiva su Prime Video.

