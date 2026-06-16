Michelle Hunziker pigliatutto, anche Zelig è suo (ma Bisio sparisce): con lei una coppia di big inaspettata La conduttrice di origini svizzere sembrerebbe a un passo dal prendere le redini dello show comico di Canale 5. Al suo fianco due volti molto noti della trasmissione.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Inizia l’era Michelle Hunziker a Zelig. La conduttrice di origini svizzere, secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, sarebbe pronta a prendere il timone della storica trasmissione comica di Canale 5. Andrebbe così a sostituire l’iconico duo formato da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che al termine dell’ultima edizione (quella del trentennale) aveva lasciato intendere l’addio al format. Al fianco di Michelle, dunque, non dovrebbe esserci nessuno dei due predecessori, ma un nuovo duo già noto al pubblico di Zelig. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Michelle Hunziker, l’indiscrezione sulla guida di Zelig dopo Bisio e Incontrada

A lanciare il retroscena è stato Adnkronos, che ha presentato l’arrivo di Michelle al timone di Zelig come imminente. In teoria, l’ufficialità sulla conduttrice dovrebbe arrivare con la prossima presentazione dei palinsesti Mediaset (in data ancora da confermare), per cui si tratta al momento soltanto di voci. Resta il fatto, però, che il profilo di Hunziker appare il più adatto a riempire il vuoto lasciato dall’iconica coppia che ha dato lustro allo show comico in passato, cioè Bisio e Vanessa Incontrada.

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Il vantaggio è che Michelle ha già calcato quel palco in precedenza, come spalla proprio di Claudio Bisio. Quindi dinamiche e tempi comici sono già rodati, nel suo caso. Accanto a lei, poi, dovrebbe subentrare il duo Ale&Franz, che passerebbe in questo scenario dai semplici sketch alla conduzione vera e propria. Anche per loro pesa in modo positivo la gavetta messa insieme a Zelig nel tempo, cosa che renderebbe più facile la transizione del post-Bisio grazie alla familiarità del pubblico con questi volti.

In più Ale&Franz si sono già ‘fatti le ossa’, di recente, con altre conduzioni, ad esempio Raiduo nel 2023-2024. E hanno portato avanti un’intensa attività sul palco dei teatri, da ultimo con lo spettacolo ancora in tournée Capitol’ho. Non sono insomma gli ultimi arrivati.

Gli indizi sull’addio di Bisio e Incontrada

In attesa di conferme ufficiali del Biscione, è utile ricordare come nel corso dell’ultima puntata di Zelig 2026 (edizione dei trent’anni) sia trapelato un dettaglio non da poco. In quel frangente, Bisio e Incontrada avevano salutato il pubblico con una frase eloquente: "Sono stati 30 anni bellissimi, grazie a Mediaset per averci dato questa possibilità". Congedo che in molti avevano letto come definitivo, o almeno come un allontanamento dalla trasmissione nel prossimo futuro.

Alla luce di queste valutazioni, l’ipotetica scelta di Mediaset di puntare su Michelle Hunziker non stupisce affatto. Il ‘trauma’ del doppio addio alla conduzione potrebbe essere assorbito soltanto da volti ‘amici’ e conosciuti. E chi meglio della nuova regina del Super Karaoke, da anni al centro dei progetti di Canale 5, per riuscire nell’impresa?

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