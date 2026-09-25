Michael Schumacher, la moglie Corinna in lacrime su Netflix: “Era la nostra canzone”. Qual è il brano che ha un significato speciale per la coppia Nel nuovo documentario Netflix Corinna Schumacher ricorda l’inizio della storia con Michael, tra emozioni, ricordi privati e una famiglia sempre molto riservata

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Michael Schumacher torna al centro dell’attenzione, ma questa volta attraverso i ricordi più personali della moglie Corinna. Nel nuovo documentario Netflix Schumacher ’94 – La nascita di una leggenda, in arrivo il 2 ottobre, la donna ripercorre alcuni momenti della loro storia d’amore. La produzione è dedicata soprattutto al 1994, stagione del primo titolo mondiale conquistato dal pilota tedesco con la Benetton. Accanto ai racconti legati alla Formula 1, però, emergono anche dettagli della loro vita privata, compreso un ricordo legato a una canzone. È proprio quel brano, Rush Rush di Paula Abdul, a far riaffiorare ancora oggi emozioni molto forti in Corinna. Un dettaglio semplice, ma capace di raccontare il legame della coppia più di tante altre parole.

Corinna Schumacher e il ricordo di Michael: "Era la nostra canzone"

Nel documentario Corinna torna con la memoria agli anni in cui la relazione con Michael stava iniziando. Tra i ricordi più personali c’è quello legato a Rush Rush, canzone di Paula Abdul che aveva assunto un significato speciale per entrambi. Come riportato da Virgilio, Corinna racconta: "Quella era la nostra canzone". Poi aggiunge un dettaglio ancora più intimo: "Quando la sento oggi e sono in macchina, piango tra me e me".

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Una confessione che restituisce un’immagine diversa del campione conosciuto dal mondo intero. Non più soltanto il pilota capace di dominare le piste, ma l’uomo legato a ricordi quotidiani e sentimenti condivisi con la donna che gli è stata accanto per decenni. Corinna ricorda anche che, all’inizio, sua madre non vedeva di buon occhio quella relazione. Michael era già completamente immerso nel mondo del kart e la sua determinazione in pista non sembrava convincerla. Nonostante le perplessità iniziali, la storia tra i due è andata avanti fino al matrimonio, celebrato nel 1995.

La famiglia Schumacher e la scelta di proteggere la privacy

Il documentario permette quindi di conoscere qualche frammento della vita di coppia, ma non rappresenta un aggiornamento sulle condizioni attuali di Michael Schumacher. La famiglia ha infatti continuato negli anni a mantenere una linea di grande riservatezza sulla sua vita privata. Anche nelle precedenti apparizioni pubbliche Corinna aveva sottolineato quanto fosse importante preservare quello spazio familiare. Dopo l’incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, avvenuto sulle Alpi francesi, la gestione della vita di Schumacher è rimasta lontana dai riflettori. Nel documentario Netflix del 2021, Schumacher, Corinna aveva già spiegato che la famiglia aveva scelto di affrontare quella nuova realtà restando unita e cercando di garantire a Michael la maggiore tranquillità possibile.

Questa nuova testimonianza segue la stessa direzione: raccontare i ricordi della loro vita insieme senza trasformare il documentario in un resoconto sulle condizioni personali del sette volte campione del mondo. A quasi tredici anni dall’incidente, dunque, sono ancora i piccoli dettagli del passato a permettere di avvicinarsi alla loro storia. E una canzone ascoltata in macchina diventa così il filo attraverso cui Corinna ritrova, per qualche istante, un pezzo della loro vita insieme. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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