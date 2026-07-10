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Michael Schumacher, la verità che commuove della moglie Corinna: "È diverso, ma è ancora qui". Come sta oggi

Corinna Schumacher rompe il silenzio nel documentario Netflix e racconta il difficile presente della famiglia, tra dolore e una speranza che non si è mai spenta.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Michael Schumacher
Mediaset Infinity

Per oltre dieci anni il riserbo della famiglia Schumacher ha protetto ogni dettaglio sulle condizioni di salute del campione tedesco. Ora, però, è Corinna a rompere ancora una volta il silenzio con un racconto intenso e profondamente umano. Nel documentario Netflix dedicato a Michael Schumacher, la moglie dell’ex ferrarista, Corinna, apre uno squarcio sulla quotidianità della famiglia, tra il dolore per ciò che è accaduto, la speranza che non si spegne e i ricordi di un uomo capace di far sorridere tutti anche lontano dai circuiti. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Michael Schumacher, la moglie Corinna svela come sta oggi nel documentario Netflix

Corinna Schumacher è tornata a parlare pubblicamente del marito Michael nel documentario Netflix dedicato al sette volte campione del mondo. Dopo anni di assoluto riserbo, la moglie dell’ex pilota ha raccontato il difficile percorso della famiglia dopo il grave incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Méribel. Parlando del giorno dell’incidente, ha affermato: "È stata soltanto sfortuna. Tutta la sfortuna che una persona possa avere nella vita. Viviamo insieme a casa. Facciamo tutto il possibile perché migliori e stia bene". Corinna ha poi parlato del dolore che accompagna ogni giorno la famiglia, sottolineando però quanto sia importante la sua presenza: "Michael mi manca ogni giorno. Ma non manca solo a me: manca ai nostri figli, alla nostra famiglia, a suo padre. A tutti. Eppure Michael è qui. È diverso, ma è qui. E questo ci dà forza".

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Nel documentario trovano spazio anche i ricordi più felici del campione fuori dalle piste: "Alle feste era sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Ridevamo tantissimo. Non era intonato, ma cantava sempre My Way perché conosceva tutte le parole". Sulle condizioni di salute dell’ex pilota, però, non è trapelato nulla, c’è massima riservatezza in merito. Le poche informazioni disponibili parlano di cure costanti e assistenza quotidiana.

Michael Schumacher, le notizie sul campione nel corso di questi anni

Nel corso degli anni, hanno preso il sopravvento diverse notizie relative al campione di Formula 1, alcune vere che hanno, appunto, trovato conferma; altre, invece, che non hanno trovato alcun riscontro. Di quest’ultima categoria rientrano quelle sulla presunta sindrome locked-in e la sua presenza al matrimonio della figlia nel 2024, non hanno mai trovato conferme ufficiali. Le poche informazioni confermate, indicano che Schumacher è in grado di respirare senza assistenza e che viene seguito quotidianamente da fisioterapisti per preservare un adeguato tono muscolare. È noto, inoltre, che rimane immobile e non è in grado di parlare. Per quanto riguarda la sua capacità di reagire agli stimoli, invece, non esistono informazioni certe o dettagli significativi.

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