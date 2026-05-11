È morto Michael Pennington, l’attore vestì i panni Tiaan Jerjerrod in Star Wars – Il Ritorno dello Jedi: le cause della morte È morto a 82 anni Michael Pennington, attore shakespeariano noto ai fan di Star Wars per il ruolo del Moff Jerjerrod ne Il Ritorno dello Jedi. Le cause.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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I fan del grande cinema ma, in particolare quelli di Star Wars, sono in lutto. Michael Pennington, attore e regista teatrale noto per aver interpretato Moff Jerjerrod in Star Wars: Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi, è morto all’età di 82 anni. La notizia è stata riportata da The Telegraph, che non ha reso note le cause del decesso. Un vero colpo al cuore per tutti coloro che amano la saga di fantascienza. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Addio a Michael Pennington: la carriera dell’attore

Michael Pennington, noto al grande pubblico per il ruolo del Moff Jerjerrod in Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi, è morto all’età di 82 anni. La notizia è stata riportata dal The Telegraph, ma le cause del decesso non si conoscono ancora. Nato nel 1943 a Cambridge, sviluppò la passione per la recitazione durante gli anni scolastici, dopo aver assistito a una rappresentazione di Amleto interpretata da Paul Rogers. Attore e regista teatrale molto apprezzato nel Regno Unito, Pennington iniziò la sua carriera nella Royal Shakespeare Company e contribuì poi alla fondazione della English Shakespeare Company. Considerato uno dei più importanti interpreti shakespeariani della sua generazione, dedicò gran parte della sua vita artistica al teatro. Nel mondo del cinema è ricordato soprattutto per aver interpretato l’ufficiale imperiale incaricato della costruzione della seconda Morte Nera in Star Wars, comparendo nelle celebri scene con Darth Vader. Tra i suoi lavori cinematografici figurano anche Hamlet di Tony Richardson e The Iron Lady con Meryl Streep. In televisione partecipò a numerose produzioni, tra cui Father Brown, Raised By Wolves, Silent Witness ed Endeavour. Nel 1987 interpretò inoltre Sherlock Holmes nel film televisivo The Return of Sherlock Holmes.

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Secondo il Telegraph, nel 1980 rinunciò anche a un importante ruolo nel film La donna del tenente francese pur di interpretare Amleto a teatro, scelta che lui stesso definì irrinunciabile.

Michael Pennington, il grande successo con Star Wars – Il Ritorno dello Jedi

Come abbiamo già scritto nei paragrafi precedenti, Michael Pennington è noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Moff Tiaan Jerjerrod, ufficiale imperiale responsabile della supervisione della costruzione della seconda Morte Nera per conto dell’Impero Galattico, in Star Wars – Il Ritorno dello Jedi. Il film è il terzo e ultimo capitolo della trilogia originale di Star Wars. La storia segue Luke Skywalker mentre tenta di salvare Ian Solo dalle grinfie di Jabba the Hutt insieme ai suoi amici. Dopo una serie di scontri nel palazzo del criminale e nel deserto di Tatooine, il gruppo riesce a liberarsi e a ricongiungersi con l’Alleanza Ribelle. Intanto Luke torna da Yoda su Dagobah, dove scopre una rivelazione destinata a cambiare per sempre la sua vita.

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