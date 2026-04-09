Michael Patrick, morto l’attore de Il Trono di Spade dopo una grave malattia

Addio a Michael Patrick, l'attore de Il Trono di Spade morto a 35 anni: le cause della morte Michael Patrick, l’attore apparso ne Il Trono di Spade, è morto all'età di 35 anni dopo aver combattuto per lungo tempo una grave malattia

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Il mondo del teatro e della TV piange la scomparsa di Michael Patrick, attore e sceneggiatore irlandese morto a soli 35 anni. Michael combatteva dal 2023 contro la SLA (sclerosi laterale amiotrofica),la più comune malattia del motoneurone, ovvero una patologia neurodegenerative molto rara che colpisce i neuroni che si occupano del controllo dei muscoli volontari. Il che ne provoca la progressiva debolezza, atrofia e infine paralisi.

Michael Patrick è morto: la prova più commovente dell’attore

Molti ricorderanno l’attore per i suoi inizi in serie famose come Il Trono di Spade, ma Michael ha lasciato il segno anche in produzioni più recenti come Blue Lights e This Town. La sua prova più emozionante è stata però a teatro, nel 2024. Al Lyric Theatre di Belfast ha interpretato il Riccardo III recitando sulla sua sedia a rotelle, portando sul palco la propria condizione fisica per rendere il personaggio ancora più vero e profondo. Per questo suo incredibile impegno, l’anno scorso ha ricevuto un prestigioso premio agli Stage Awards.

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L’ultimo post di Patrick su Instagram risale al 6 febbraio, quando ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute con i suoi follower. "In pratica io e @nomsheehan siamo stati in ospedale per più di una settimana, a parlare con i medici e a fare esami, ecc. Abbiamo discusso dei rischi e delle implicazioni dell’inserimento della tracheostomia. Di come sarebbe stata la vita di tutti i giorni dopo l’operazione", ha scritto, aggiungendo: "In breve, non procederò con la tracheostomia. Ho ricevuto conferma che ci sarebbero voluti dai 6 ai 12 mesi prima che potessi tornare a casa a causa della carenza di personale.", e ringraziando infine il personale medico.

Il toccante addio della moglie Naomi

Michael si è spento serenamente il 7 aprile, circondato dall’affetto dei suoi cari. La moglie Naomi, nel dare la notizia, ha voluto ringraziare i medici che lo hanno assistito con cura negli ultimi giorni. "Le parole non bastano a spiegare quanto siamo distrutti," ha scritto la donna, aggiungendo: "Mick è stato un esempio per chiunque lo abbia conosciuto, non solo durante la malattia, ma in ogni singolo giorno della sua vita."

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