Michael Patrick, morto l’attore de Il Trono di Spade dopo una grave malattia

Addio a Michael Patrick, l'attore de Il Trono di Spade morto a 35 anni: le cause della morte
Michael Patrick, l’attore apparso ne Il Trono di Spade, è morto all'età di 35 anni dopo aver combattuto per lungo tempo una grave malattia
Il mondo del teatro e della TV piange la scomparsa di Michael Patrick, attore e sceneggiatore irlandese morto a soli 35 anni. Michael combatteva dal 2023 contro la SLA (sclerosi laterale amiotrofica),la più comune malattia del motoneurone, ovvero una patologia neurodegenerative molto rara che colpisce i neuroni che si occupano del controllo dei muscoli volontari. Il che ne provoca la progressiva debolezza, atrofia e infine paralisi.
Michael Patrick è morto: la prova più commovente dell’attore
Molti ricorderanno l’attore per i suoi inizi in serie famose come Il Trono di Spade, ma Michael ha lasciato il segno anche in produzioni più recenti come Blue Lights e This Town. La sua prova più emozionante è stata però a teatro, nel 2024. Al Lyric Theatre di Belfast ha interpretato il Riccardo III recitando sulla sua sedia a rotelle, portando sul palco la propria condizione fisica per rendere il personaggio ancora più vero e profondo. Per questo suo incredibile impegno, l’anno scorso ha ricevuto un prestigioso premio agli Stage Awards.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’ultimo post di Patrick su Instagram risale al 6 febbraio, quando ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute con i suoi follower. "In pratica io e @nomsheehan siamo stati in ospedale per più di una settimana, a parlare con i medici e a fare esami, ecc. Abbiamo discusso dei rischi e delle implicazioni dell’inserimento della tracheostomia. Di come sarebbe stata la vita di tutti i giorni dopo l’operazione", ha scritto, aggiungendo: "In breve, non procederò con la tracheostomia. Ho ricevuto conferma che ci sarebbero voluti dai 6 ai 12 mesi prima che potessi tornare a casa a causa della carenza di personale.", e ringraziando infine il personale medico.
Il toccante addio della moglie Naomi
Michael si è spento serenamente il 7 aprile, circondato dall’affetto dei suoi cari. La moglie Naomi, nel dare la notizia, ha voluto ringraziare i medici che lo hanno assistito con cura negli ultimi giorni. "Le parole non bastano a spiegare quanto siamo distrutti," ha scritto la donna, aggiungendo: "Mick è stato un esempio per chiunque lo abbia conosciuto, non solo durante la malattia, ma in ogni singolo giorno della sua vita."
Potrebbe interessarti anche
Il film biografico su Michael Jackson rigira il finale per rimuovere le accuse di molestia al Re del Pop
Per via di una clausola legale, il film diretto da Antoine Fuqua ha visto il proprio...
Addio a James Tolkan, morto a 94 anni l'attore di Ritorno al futuro: la causa della morte
Il mondo del cinema piange James Tolkan: l'uomo che redarguiva i "fannulloni" in Rit...
Il Diavolo Veste Prada 2, Andy torna a Runway e scopre lo scandolo di Miranda: sorpresa Lady Gaga
Nel trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway torna a Runway tra ric...
Bridgerton 5, Netflix scatena il web dopo l'ultimo annuncio: è choc sui social. Perché impazza la polemica
La quinta stagione della serie è ufficialmente in produzione, ma molti fan sembrereb...
Addio Phil Campbell, star dei Motorhead: le cause della morte e l’intervento che gli è costato la vita
È morto Phil Campbell, storico chitarrista dei Motorhead, che si è spento dopo avere...
Grey's Anatomy, Eric Dane e il miracolo dell'Intelligenza Artificiale: la moglie rivela il segreto dei suoi ultimi mesi
Rebecca Gayheart, moglie di Eric Dane, sostiene apertamente un progetto che sfrutta ...
Valerio Mastandrea, perché è diventato così scontroso con tutti
Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, l'attore romano è costretto a convivere con un gr...
Nicholas Brendon, il giallo sulla morte dell'attore di Buffy svelato dal medico legale: "Ecco cosa è successo"
Arrivano nuovi dettagli sulla morte di Nicholas Brendon, il celebre attore della ser...