Michael Jackson, il nuovo trailer dell’atteso biopic è già un successo: il Re del Pop sta per tornare

Manca sempre meno all’uscita di uno dei film più attesi dell’anno: Michael, la pellicola che racconta il successo di una star immortale: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Le sale cinematografiche di tutto il mondo si stanno preparando ad accogliere uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni: Michael, il biopic dedicato al Re del Pop Michael Jackson. Diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Graham King (già produttore del grande successo Bohemian Rhapsody), il film è riuscito a far parlare di sé prima ancora di arrivare nelle sale: il nuovo trailer ufficiale ha già conquistato tutti alzando ancor di più le aspettative di milioni di spettatori. Ecco i dettagli.

Michael Jackson, il trailer del film biopic conquista tutti

Il nuovo trailer del biopic Michael non lascia davvero più dubbi: questo film sarà il più grande omaggio mai fatto all’indimenticabile Re del Pop. Nel trailer capiamo subito ciò che il film vorrà rappresentare, ovvero l’ascesa dell’immenso artista, dalla scoperta del talento nei Jackson 5 fino alla sua esplosione come star mondiale. I tanti concerti pieni di fan urlanti, i momenti passati nello studio di registrazione insieme al leggendario produttore Quincy Jones, le performance iconiche che hanno segnato la storia della musica, le canzoni immortali del Re del Pop e molto di più. Il trailer alterna infatti momenti di pura magia sul palco a scene più intime che mostrano l’uomo dietro la leggenda.

Michael, il biopic sulla leggenda del pop: cosa vedremo e quando esce

Ad interpretare Michael Jackson in questo attesissimo film sarà il nipote del Re del Pop, Jaafar Jackson, scelto personalmente dalla nonna Katherine dopo una lunga ricerca internazionale durata ben due anni. Una scelta che rende il progetto ancor più speciale nel tentativo di fare un ritratto a tutto tondo dell’artista, raccontando la sua genialità creativa ma anche le ombre e le difficoltà di una vita vissuta sotto i riflettori fin dall’infanzia. Il budget destinato al film è di 155 milioni di dollari, una cifra importante che testimonia l’ambizione del progetto. Le riprese principali si sono svolte al Neverland Ranch, restaurato e ricostruito fedelmente, e nella proprietà di famiglia dei Jackson a Encino. In altre parole: nulla è stato lasciato al caso.

Il film includerà oltre 30 brani e minuziose ricreazioni di concerti leggendari, partendo dagli anni con i Jackson 5 fino all’apice della carriera negli anni ’80. Nel cast stellare, accanto a Jaafar Jackson, troveremo anche Colman Domingo nel ruolo del padre Joe Jackson, Nia Long come Katherine Jackson, Miles Teller come l’avvocato John Branca e Kat Graham nei panni di Diana Ross. Il film arriverà finalmente nelle sale cinematografiche il 24 aprile 2026, pronto a far rivivere sul grande schermo la magia di un’icona immortale.

Tony Pitony

Tony Pitony
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Sayf

Sayf
Ginevra Festa

Ginevra Festa

