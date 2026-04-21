Michael Jackson, il film al cinema rischia di essere un'imperdonabile occasione mancata: è davvero così che vogliamo raccontarlo ai giovani? Il biopic Michael riporta sullo schermo la vita di Michael Jackson tra successo e controversie, ma il racconto potrebbe fare discutere.

Andrea Aurora SEO Specialist – Copywriter Linkedin

Instagram SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

CONDIVIDI

L’uscita di Michael si avvicina e, ancora prima di arrivare in sala, il film si porta dietro un carico di aspettative e interrogativi difficilmente paragonabile ad altri biopic recenti. Raccontare la vita e la carriera di Michael Jackson non è infatti solo una questione cinematografica, ma culturale.

Nel nostro video abbiamo scelto di non limitarci all’entusiasmo o alla curiosità per il progetto, ma di affrontare quello che riteniamo il vero punto centrale: è possibile raccontare davvero Michael Jackson oggi?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La questione è tutt’altro che banale. Da una parte c’è un’eredità artistica immensa, che ha ridefinito la musica pop e l’immaginario collettivo, basti pensare a un album come Thriller o a brani entrati nella storia come Billie Jean. Dall’altra, però, esiste una dimensione più complessa e controversa, che negli anni ha profondamente inciso sulla percezione pubblica dell’artista. È proprio su questo equilibrio che si gioca la credibilità del film.

Il biopic, infatti, nasce con il coinvolgimento diretto dell’entourage legato all’eredità di Michael Jackson, un elemento che inevitabilmente solleva dubbi sul tipo di narrazione che verrà proposta. Non si tratta di mettere in discussione la qualità produttiva del progetto, quanto piuttosto di interrogarsi sulla sua libertà: quanto spazio verrà dato alle zone d’ombra?

Il rischio principale non sia tanto quello di offrire un racconto inesatto, quanto piuttosto selettivo. Nei biopic contemporanei, soprattutto quando legati a figure ancora così influenti, la costruzione narrativa tende spesso a privilegiare una versione coerente e accessibile della storia, anche a costo di semplificare. E nel caso di Michael Jackson, la semplificazione rischia di diventare una vera e propria riscrittura.

Allo stesso tempo, sarebbe riduttivo affrontare il personaggio esclusivamente attraverso le sue controversie, ignorando l’impatto artistico che lo ha reso una delle figure più influenti del Novecento. Il punto, quindi, non è stabilire se il film sarà "fedele" o meno, ma comprendere a quale versione della storia sceglierà di essere fedele.

In questo senso, il biopic potrebbe assumere un ruolo più ampio: non solo raccontare una carriera straordinaria, ma contribuire a ridefinire l’immagine pubblica di Michael Jackson per una nuova generazione di spettatori. Ed è proprio questo l’aspetto più interessante — e potenzialmente più controverso — che abbiamo voluto mettere al centro del nostro approfondimento.

Perché, nel caso di una figura come Michael Jackson, ciò che viene raccontato è importante. Ma lo è ancora di più ciò che viene lasciato fuori. Detto ciò, non ci resta che aspettare l’uscita al cinema per trarne le nostre conclusione. Nei prossimi giorni, qui su Libero Magazine, troverete la recensione completa a cura di Roberto Ciucci.

Potrebbe interessarti anche