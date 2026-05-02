Michael Jackson, l’abisso dietro il mito: i fatti sconcertanti e le accuse shock che hanno cambiato la vita del Re del Pop Non solo successi: dietro il Re del Pop si nascondono ombre inquietanti. Ecco gli episodi che hanno cambiato la sua vita

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Definire Michael Jackson un artista o semplicemente un cantante è non solo riduttivo ma sbagliato. Sarebbe più corretto parlare di un vero e proprio fenomeno culturale, che con la sua musica e il suo modo di muoversi sul palco ha riscritto le regole del pop e del business musicale. Tuttavia, non ci sono luci senza ombre, e nel caso di Michael queste ombre sono spesso davvero oscure.

La carriera del ‘Re del Pop’ è stata infatti caratterizzata da controversie e vicende giudiziarie che hanno scosso l’opinione pubblica mondiale. Se infatti da un lato il mondo celebrava l’artista per capolavori come Thriller, dall’altro i tabloid raccontavano trasformazioni fisiche anche inquietanti e scandali che sono poi rimasti indelebili nella storia. Analizzare la vita di Jackson significa proprio addentrarsi in questi momenti controversi, raccontando infine episodi che hanno sollevato seri dubbi sulle sue capacità di uomo e genitore.

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Michael Jackson sotto accusa: l’episodio del balcone a Berlino

In questa analisi è giusto partire con uno dei momenti più bassi dell’immagine pubblica di Michael Jackson, che risale al 2002, quando, mentre si trova all’Hotel Adlon di Berlino, circondato da una folla di fan, il cantante si rende protagonista di un gesto che scatena l’indignazione globale e che ancora oggi lascia perplessi. Nel tentativo di mostrare il suo terzo figlio, Prince Michael II (soprannominato "Blanket"), un bambino di nove mesi, Jackson lo fa penzolare pericolosamente oltre la ringhiera del balcone al quarto piano.

L’incidente fu ripreso dalle telecamere di tutto il mondo: nelle immagini, ancora oggi disponibili, si vede chiaramente il cantante sporgersi pericolosamente, reggendo il neonato (il cui volto era coperto da un panno) con una sola mano oltre il vuoto. Un gesto che scatenò le autorità, facendo partire immediatamente un’indagine per il rischio corso dal bambino, e causò al cantante la condanna da parte degli esperti della tutela dei minori. Jackson si scusò pubblicamente, definendo l’azione un "terribile errore" dettato dall’entusiasmo del momento e dal desiderio di accontentare i fan, ma l’episodio rimane, ancora oggi, un argomento di discussione e analisi della stabilità dell’artista.

Lo spot della Pepsi che cambiò la vita di Michael

Se il "caso del balcone" intaccò la sua immagine di padre, facendo un netto passo indietro, al 27 gennaio 1984, troviamo un incidente che lo segnò per sempre dal punto di vista fisico e psicologico. Durante le riprese di uno spot pubblicitario per la Pepsi allo Shrine Auditorium di Los Angeles, un malfunzionamento degli effetti pirotecnici causò un’esplosione anticipata. I capelli di Michael presero fuoco davanti a un pubblico terrorizzato e causarono al cantante ustioni di secondo e terzo grado sul cuoio capelluto.

Rapporti successivi all’incidente confermarono che, da quel momento in poi, Michael fu costretto ad utilizzare parrucche e protesi capillari, ma ad avere un impatto devastante su di lui fu il dover far uso di farmaci antidolorifici per gestire i dolori cronici derivanti dalle ustioni. Sono infatti tanti gli esperti e biografi dell’artista che concordano sul fatto che la sua dipendenza da farmaci, che lo avrebbe poi portato alla morte nel 2009, ebbe inizio proprio in quella tragica giornata sul set dello spot.

Il cambio del colore della pelle: tra vitiligine e rapporti difficili col padre

Un altro ‘caso’ che ha condizionato e caratterizzato la vita e la carriera di Michael Jackson è il cambiamento del colore della pelle. Per decenni la questione è stata oggetto di critiche ma anche di speculazioni spesso feroci, visto che molti hanno additato questo cambiamento così determinante ad una volontà puramente estetica del cantante. C’è però anche chi ha collegato questa scelta al rapporto tormentato con il padre, Joe Jackson, una figura severa, spesso descritta come un patriarca duro che aveva spinto i figli al successo con metodi spesso durissimi. Per tanti quello di Michael era un desiderio profondo di cambiare colore per la pelle per discostarsi dalle origini paterne. D’altronde, le evidenti tensioni tra il cantante e suo padre, che portarono all’esclusione dell’uomo dal testamento del figlio, non fecero che alimentare questa credenza. Tuttavia, a contrastare le varie supposizioni è arrivata un’unica verità medica, accertata nel momento dell’autopsia: la vitiligine.

Michael soffriva di una forma grave di questa malattia autoimmune che distrugge i pigmenti della pelle. Nonostante le dicerie, Jackson era invece profondamente fiero delle sue origini afroamericane, cosa d’altronde confermata da sua figlia Paris Jackson in un’intervista a Rolling Stone. La donna infatti dichiarò che suo padre considerava se stesso un uomo nero e che ha sempre cercato di trasmettere l’orgoglio per le proprie radici ai figli, nonostante la malattia avesse trasformato il suo aspetto esteriore rendendolo quasi irriconoscibile rispetto ai tempi dei Jackson 5.

Michael Jackson e le accuse di abusi sui minori

La questione più controversa, delicata e spinosa della vita di Michael Jackson riguarda però qualcosa di cui ancora oggi si parla spesso e con toni contrastanti: le accuse di abusi su minori. Il cantante finì per la prima volta al centro di una vera e propria denuncia nel 1993, con l’accusa del padre del piccolo Jordan Chandler. Una vicenda che, tuttavia, non arrivò in tribunale perché si concluse con un accordo economico privato, che pur chiudendo la questione macchiò però per sempre la reputazione dell’artista.

D’altronde quello fu per Michael solo l’inizio. Nel 2005, Jackson affrontò infatti un processo penale per accuse simili mosse da un altro ragazzo, Gavin Arvizo. Un caso che fu seguito dai media di tutto il mondo e che si concluse con l’assoluzione, da parte del tribunale, da tutti i capi d’accusa. Una questione controversa di cui però si è successivamente parlato nel documentario Leaving Neverland, oltre che in analisi e sviluppi legali successivi.

Le accuse di abusi contro Michael Jackson arrivano però fino ai giorni nostri. Nell’aprile 2026, in concomitanza con l’uscita del nuovo biopic sulla vita del cantante, i fratelli Cascio hanno intentato una causa legale, dichiarando di essere stati abusati per anni dopo aver conosciuto Jackson tramite il padre, direttore di un hotel. Una vicenda molto delicata, che risale a decenni fa ed è caratterizzata da versioni contrastanti degli stessi fratelli, che anni fa avevano infatti difeso Michael da chi gli muoveva le stesse accuse. Il dietrofront dei fratelli è dunque oggi oggetto di indagine, ma sarà sicuramente molto complesso arrivare alla verità.

Qual è la verità su Michael Jackson?

E ci ricolleghiamo, dunque, all’incipit di questo articolo: ridurre Michael Jackson ad un’unica definizione è impossibile. È stato l’uomo che ha donato milioni di dollari in beneficenza e l’artista che con canzoni come ‘Heal The World’ ha tentato di creare unione attraverso la musica, ma è stato anche l’individuo al centro di scandali e accuse orribili. Mentre i fan continuano a venerare la sua musica, c’è chi ancora tenta di scoprire la verità sulla sua vita privata, verità che probabilmente rimarrà ormai sepolta per sempre.

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