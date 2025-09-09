Su Prime Video il film con Michael J. Fox che trasformò ogni liceale in lupo Dal piccolo cult anni 80 al mito generazionale: Marty Howard (Michael J. Fox) timido lupo mannaro, conquista ancora il cuore di fan e nostalgici di ogni età.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Chi non ricorda Mary Howard del film Voglia di Vincere? Sicuramente saranno poche le persone che non ricorderanno il celebre personaggio interpretato da Michael J. Fox nella pellicola diventata, poi, un cult degli Anni ’80. Un teen movie a tutti gli effetti che fa tornare con la mente a quei mitici anni che, per milioni di persone, sono i migliori di tutti. Un tuffo nel passato tra nostalgia, ricordi e anche quel pizzico di spensieratezza che oggi si fatica a trovare. Vediamo nel dettaglio perché questo film continua a piacere tanto.

Voglia di Vincere, la licantropia è il tema principale del film con Michael J. Fox

Chi ha visto il film, sa che il tema ricorrente è la licantropia (secondo la tradizione popolare, l’uomo si trasforma in lupo, fenomeno che si manifesterebbe in corrispondenza delle fasi della luna piena), ma ci sono anche altri temi, come: il disagio adolescenziale, la frustrazione di non sentirsi vincenti come gli altri e la scoperta del proprio potere interiore. Marty Howard, ragazzo mingherlino e sfortunato nel basket, vive a Beacon Town con il padre Harold. Tra amicizie solide e una cotta non corrisposta, la sua vita cambia quando scopre di aver ereditato la licantropia. Con l’aiuto del padre, impara a gestire la trasformazione, che lo porta a diventare un eroe durante una partita di basket e a guadagnare l’attenzione della ragazza che gli piace. Tuttavia, non tutti lo accettano, e Marty dovrà fare delle scelte importanti prima della finale di campionato.

Michael J. Fox interpretò Marty con l’aiuto dello stuntman Jeff Glosser, e la sua performance ha lasciato un segno indelebile nel pubblico. Sebbene spesso sia ricordato soprattutto per Ritorno al Futuro, il ruolo del timido Marty lo consacrò già prima di salire sulla DeLorean. Il bullo Mick, interpretato da Mark Arnold, rappresenta il modello di successo apparente da raggiungere, mentre il lupo mannaro simboleggia la forza e la parte selvaggia che emerge negli adolescenti. La storia mostra come la crescita richieda responsabilità: Marty impara a usare il proprio potere senza scorrettezze, guadagnandosi il rispetto dei compagni, degli avversari e l’affetto della ragazza che ama.

Curiosità sul film Voglia di Vincere: l’amore per i mitici Anni ’80

Voglia di Vincere (Teen Wolf), film del 1985 diretto da Rod Daniel, è stato scritto da Jeph Loeb come commedia adolescenziale a basso budget, e divenne una produzione da 4 milioni di dollari grazie alla partecipazione di Fox. Le riprese durarono un mese, con effetti speciali e trucco prostetico limitati ma efficaci per un teen movie. Negli anni, la pellicola è diventata un cult, rivalutato grazie al revival degli anni ’80 e a serie come Stranger Things, che ne hanno riportato alla ribalta moda, musica e poster. Il successo portò a un seguito (Voglia di Vincere 2), a una serie animata e, nel 2011, a una nuova serie live-action più cupa, incentrata sempre su Scott, trasformato in lupo mannaro. Per gli appassionati degli anni ’80, Marty Howard resta il simbolo del film, il timido lupo di Beacon Town che ha segnato un’intera generazione.

Dove vedere in streaming Voglia di Vincere

Il film Voglia di Vincere è disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video.

