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Michael J. Fox e il discorso da lacrime all'evento esclusivo: "Il Parkinson? L'ho tenuto segreto, oggi accetto la malattia ma non mi arrendo"

L'attore è stato premiato agli Emmy Awards 2026, dove è salito sul palco lasciando andare ad un discorso toccante riguardante la sua malattia e la sua carriera

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Michael J. Fox fa piangere tutti agli Emmy 2026: "Ho nascosto il Parkinson ma non mi arrendo alla malattia
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Per Michael J. Fox non è stato per niente facile scoprire di stare male prima di compiere trent’anni. A quell’età alla star hollywoodiana è stato diagnosticato il morbo di Parkinson precoce, malattia che ha preferito inizialmente tenere nascosta. Ne ha parlato a chiare lettere nel discorso tenuto durante la serata degli Emmy Awards 2026, tenutasi il 14 settembre, quando gli è stato conferito il prestigioso premio umanitario Bob Hope dell’Academy of Television Arts & Sciences.

Michael J. Fox agli Emmy 2026: il retroscena sulla scoperta della sua malattia

Della sua malattia degenerativa, Fox all’inizio non ne ha parlato con nessuno: aveva troppa paura di perdere il lavoro e temeva che le persone cambiassero idea su di lui. "Temevo che avrebbe influenzato il mio lavoro e il mio rapporto con il pubblico. Avrebbero riso se avessero saputo che ero malato?", ha raccontato la star durante la serata.

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Solo nel 1998 l’attore ha deciso di raccontare a tutti della sua malattia e poco dopo ha aperto un’associazione per aiutare la medicina. Oggi questa realtà è la più grande al mondo nel suo campo e ha raccolto tantissimi soldi, più di tre miliardi di dollari, per aiutare gli scienziati a fare nuove scoperte.

"Non mi arrendo alla malattia": l’annuncio di Michael J. Fox

Quando è arrivato sul palco degli Emmy 2026 per ritirare il suo premio, Michael J. Fox è stato accolto da un applauso forte, sentito e lunghissimo. Nel suo discorso, ha ricordato il comico Bob Hope, un vero modello per lui. I suoi genitori lo stimavano tanto perché passava le feste lontano da casa per portare un po’ di allegria ai soldati in guerra. "Ho imparato dal suo esempio. – ha ammesso l’attore – Quando le cose si fanno difficili, bisogna farsi avanti, dare una mano e, se nel farlo si prova anche un po’ di gioia, è ancora meglio."

L’attore, diventato famoso con film come Ritorno al futuro e serie TV come Casa Keaton, ha detto grazie ai suoi fan perché il loro affetto gli ha dato la forza di non fermarsi e di continuare a lavorare. "Grazie al vostro sostegno ho continuato a fare ciò che amo senza dovermi arrendere alla malattia", ha concluso.

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