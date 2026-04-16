Michael J. Fox, altro che morto: l'ultima apparizione pubblica svela come sta davvero Dopo la fake news della sua morte, Michael J. Fox è apparso ad un evento pubblico a favore della sua fondazione benefica

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Qualche giorno fa, la CNN ha lanciato la notizia della morte di Michael J. Fox, lasciando tutti di stucco. Un annuncio che si è poi rivelato un errore tecnico del network e che ha portato la testata a scusarsi subito. A chiudere il discorso ci ha pensato però proprio l’attore con la solita ironia pungente, confermando che, nonostante il Parkinson sia una battaglia quotidiana tostissima, non ha nessuna intenzione di "togliersi di mezzo".

Michael J. Fox appare pubblicamente dopo la notizia della sua morte

La conferma di questa intenzione di Michael J. Fox è d’altronde arrivata il 15 aprile 2026, a Nashville. Michael è salito sul palco dell’evento benefico "A Country Thing Happened…", a favore della Michael J. Fox Foundation presso il Fisher Center for the Performing Arts, mostrandosi sorridente e combattivo, nonostante la continua lotta contro la malattia. Circondato da star della musica e dello spettacolo, l‘attore ha lasciato tutti piacevolmente stupiti grazie al suo spirito sempre positivo.

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D’altronde, la storia di Michael la conosciamo un po’ tutti, ma è sempre bene ricordarne alcuni aspetti fondamentali. L’attore ha scoperto di essere malato a soli 29 anni, ma ha scelto di dirlo al mondo solo nel 1998. Dal 2000, con la sua fondazione, ha raccolto la cifra incredibile di 2,5 miliardi di dollari. Fox è sposato con Tracy Pollan, che ha unito in matrimonio nel 1988, e la coppia ha un figlio, Michael, di 36 anni, tre figlie gemelle, Aquinnah Kathleen e Schuyler Frances Fox, entrambe di 31 anni, e una figlia di 24 anni, Esmé Annabelle.

Gli ultimi lavori al cinema e in TV dell’attore

Nonostante il progredire della malattia, Fox non ha mai smesso di lavorare nel mondo del cinema e della TV. Tra gli ultimi lavori ci sono il documentario A Future on Stage, dedicato alla famosa saga Ritorno al futuro; è poi stato uno dei doppiatori di Zootropolis 2 e, più recentemente, ha recitato al fianco di Harrison Ford nella serie Apple TV Shrinking, interpretando proprio un malato di Parkinson. Insomma, altro che morto: la vita di Michael J. Fox è ancora impegnatissima.

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