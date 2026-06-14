Michael Jackson, è ancora dominio assoluto: il biopic (da record) sul re del pop ha già fatto fuori due giganti del cinema A sette settimane dall'uscita, il film con Jaafar Jackson ha superato Hunger Games e Twilight: ora il miliardo di dollari non è più un miraggio. Ecco i dati.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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I numeri non mentono mai, e quelli di Michael stanno riscrivendo la storia del cinema. A sette settimane dall’uscita nelle sale, il biopic diretto da Antoine Fuqua ha già superato due colossi generazionali come The Hunger Games: Catching Fire e Twilight: Breaking Dawn, diventando ufficialmente il maggiore successo commerciale mai distribuito da Lionsgate. Con 897,9 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, il film su Michael Jackson non accenna a rallentare. E adesso, con il Giappone ‘da conquistare’, i conti non sono affatto chiusi. Di seguito, tutti i dettagli.

Michael, il film sul re del pop inarrestabile al cinema: superati i colossal The Hunger Games: Catching Fire e Twilight: Breaking Dawn

Il biopic Michael, diretto da Antoine Fuqua, continua la sua straordinaria corsa al botteghino e, a sette settimane dall’uscita, è diventato il film con il maggiore incasso nella storia di Lionsgate. Con 897,9 milioni di dollari raccolti a livello globale, ha superato i precedenti record detenuti da The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 (868,5 milioni) e The Hunger Games: Catching Fire (865 milioni). Dopo un debutto record negli Stati Uniti da 97,2 milioni di dollari, il migliore mai registrato per un biopic musicale, il film ha continuato a ottenere risultati eccezionali soprattutto nei mercati internazionali, che hanno contribuito con oltre 543 milioni di dollari. Il successo conferma l’enorme popolarità di Michael Jackson in tutto il mondo.

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Michael, il biopic punta a superare Bohemian Rhapsody

Ora il prossimo obiettivo è superare Bohemian Rhapsody, che con 910,8 milioni di dollari resta il biopic musicale di maggior incasso della storia. Il distacco è ormai di appena 13 milioni di dollari e l’imminente uscita in Giappone potrebbe risultare decisiva per completare il sorpasso e avvicinare il traguardo del miliardo di dollari.

Michael, Jaafar Jackson impeccabile nel film sullo zio

Michael ripercorre la vita dell’indimenticabile Michael Jackson, dagli esordi con i Jackson 5 al successo mondiale come "Re del Pop", raccontandone il talento, la carriera e gli aspetti più significativi della sua vita personale, fino alla morte nel 2009. Nel cast figurano:

Jaafar Jackson nel ruolo di Michael

Colman Domingo come Joseph Jackson

Nia Long nei panni di Katherine Jackson

Realizzato con un budget di circa 200 milioni di dollari e sostenuto da Lionsgate, Universal e dalla famiglia Jackson, il film ha aggiunto altri 23,1 milioni di dollari nel suo settimo weekend, dimostrando una tenuta eccezionale. Per Lionsgate è già un successo storico, il pubblico sembra averlo apprezzato senza esitazioni, ma la corsa di Michael sembra essere ancora destinata a proseguire.

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