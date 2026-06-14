Michael Jackson, è ancora dominio assoluto: il biopic (da record) sul re del pop ha già fatto fuori due giganti del cinema
A sette settimane dall'uscita, il film con Jaafar Jackson ha superato Hunger Games e Twilight: ora il miliardo di dollari non è più un miraggio. Ecco i dati.
I numeri non mentono mai, e quelli di Michael stanno riscrivendo la storia del cinema. A sette settimane dall’uscita nelle sale, il biopic diretto da Antoine Fuqua ha già superato due colossi generazionali come The Hunger Games: Catching Fire e Twilight: Breaking Dawn, diventando ufficialmente il maggiore successo commerciale mai distribuito da Lionsgate. Con 897,9 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, il film su Michael Jackson non accenna a rallentare. E adesso, con il Giappone ‘da conquistare’, i conti non sono affatto chiusi. Di seguito, tutti i dettagli.
Michael, il film sul re del pop inarrestabile al cinema: superati i colossal The Hunger Games: Catching Fire e Twilight: Breaking Dawn
Il biopic Michael, diretto da Antoine Fuqua, continua la sua straordinaria corsa al botteghino e, a sette settimane dall’uscita, è diventato il film con il maggiore incasso nella storia di Lionsgate. Con 897,9 milioni di dollari raccolti a livello globale, ha superato i precedenti record detenuti da The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 (868,5 milioni) e The Hunger Games: Catching Fire (865 milioni). Dopo un debutto record negli Stati Uniti da 97,2 milioni di dollari, il migliore mai registrato per un biopic musicale, il film ha continuato a ottenere risultati eccezionali soprattutto nei mercati internazionali, che hanno contribuito con oltre 543 milioni di dollari. Il successo conferma l’enorme popolarità di Michael Jackson in tutto il mondo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Michael, il biopic punta a superare Bohemian Rhapsody
Ora il prossimo obiettivo è superare Bohemian Rhapsody, che con 910,8 milioni di dollari resta il biopic musicale di maggior incasso della storia. Il distacco è ormai di appena 13 milioni di dollari e l’imminente uscita in Giappone potrebbe risultare decisiva per completare il sorpasso e avvicinare il traguardo del miliardo di dollari.
Michael, Jaafar Jackson impeccabile nel film sullo zio
Michael ripercorre la vita dell’indimenticabile Michael Jackson, dagli esordi con i Jackson 5 al successo mondiale come "Re del Pop", raccontandone il talento, la carriera e gli aspetti più significativi della sua vita personale, fino alla morte nel 2009. Nel cast figurano:
- Jaafar Jackson nel ruolo di Michael
- Colman Domingo come Joseph Jackson
- Nia Long nei panni di Katherine Jackson
Realizzato con un budget di circa 200 milioni di dollari e sostenuto da Lionsgate, Universal e dalla famiglia Jackson, il film ha aggiunto altri 23,1 milioni di dollari nel suo settimo weekend, dimostrando una tenuta eccezionale. Per Lionsgate è già un successo storico, il pubblico sembra averlo apprezzato senza esitazioni, ma la corsa di Michael sembra essere ancora destinata a proseguire.
Potrebbe interessarti anche
Michael Jackson: Il Verdetto, la nuova docuserie Netflix accende la polemica. Il controverso processo al Re del Pop e la completa assoluzione
Netflix riapre il caso più controverso del Re del Pop, ma sui social è polemica: cos...
Michael 2, la storia di Michael Jackson al cinema continua? La decisione sul sequel è clamorosa
Dopo il grandissimo successo del biopic uscito al cinema, il viaggio nel mito di Mic...
Michael Jackson, il nuovo trailer dell’atteso biopic è già un successo: il Re del Pop sta per tornare
Manca sempre meno all’uscita di uno dei film più attesi dell’anno: Michael, la pelli...
Michael, il finale del film sul Re del Pop cambia: cancellate le accuse di molestia
Per via di una clausola legale, il film diretto da Antoine Fuqua ha visto il proprio...
Michael, Janet Jackson e le polemiche senza freni per il film sul re del pop: "Molto disonesto, fot*etevi""
La sorella del Re del Pop non ha voluto sentire ragioni, pretendendo di venire esclu...
Michael, che delusione: come bruciarsi musica e coreografia con una trama inadeguata. Ma Jaafar Jackson è strabiliante. Recensione del film
Il film diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan pecca dal punto di vista de...
Michael Jackson tra Roma, pizza fritta e tribunali: dal biopic alle curiosità italiane mai raccontate
Due storie italiane che riportano alla luce il lato più umano e inatteso di Michael ...
Michael Jackson sotto accusa su Netflix, il processo che divise il mondo riapre ferite e svela verità scomode: credevate di sapere tutto
Di recente, Netflix ha pubblicato il trailer di Michael Jackson: The Verdict, la doc...