"Eravamo amanti": Michael Douglas confessa la relazione segreta con una famosa attrice 40 anni dopo, chi è lei Dopo 40 anni dalla fine della loro relazione segreta, l'attore ha confermato di essersi innamorato di un'attrice molto famosa con la quale ha recitato più volte

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Raiplay

CONDIVIDI

Per più di quarant’anni, Michael Douglas ha tenuto nascosto a tutti un segreto sulla sua vita privata. L’attore ha avuto una relazione segreta con una collega, un’attrice molto famosa che ha lavorato con lui ad un film.

Michael Douglas e Kathleen Turner erano amanti: la verità sulla loro storia d’amore spunta fuori 40 anni dopo

La donna in questione è Kathleen Turner, e lei e Duglas si sono amati nel 1984, durante le riprese di All’inseguimento della pietra verde, film in cui vestono i panni dell’avventuriero Jack Colton e della scrittrice Joan Wilder. All’epoca, le voci su un loro flirt si rincorrevano, ma entrambi avevano sempre smentito. Oggi è lo stesso Douglas a smentire quelle vecchie bugie nel suo libro di memorie One Helluva Ride.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel libro, Douglas racconta che la scintilla scoccò subito, ancora prima di iniziare a girare. Durante la lavorazione del film in Messico, la complicità crebbe giorno dopo giorno. I due si vedevano anche dopo le riprese, senza che nessuno della troupe si accorgesse di nulla – compresi il regista Robert Zemeckis e il coprotagonista Danny DeVito.

Michael Douglas era ancora sposato: come finì la storia segreta

La storia però dovette fare i conti con la realtà. Douglas all’epoca era separato, ma ancora sposato con Diandra Luker. Quando la moglie lo raggiunse sul set insieme al figlio Cameron, affrontò la Turner ricordandole che il matrimonio era ancora valido. Di fronte a quella situazione, l’attrice decise di fare un passo indietro e chiudere la relazione. Douglas scelse di tornare con la moglie per il bene del figlio, anche se il rapporto era ormai compromesso (il divorzio definitivo sarebbe arrivato nel 2000).

Nonostante la rottura, tra Douglas e la Turner è rimasto un affetto sincero e una grande intesa professionale. Negli anni successivi, hanno girato insieme altri film, come Il gioiello del Nilo e La guerra dei Roses, fino a ritrovarsi di recente nella serie Il metodo Kominsky.

Come ha reagito l’attrice alla rivelazione di Douglas

Prima di pubblicare il libro, Douglas ha voluto chiedere il permesso alla collega. La risposta della Turner, oggi 72enne, è stata ironica e affettuosa: "Santo cielo, quanto rumore per una cosa successa quarant’anni fa!". Ha poi aggiunto di volergli ancora molto bene e di non veder l’ora di leggere le sue memorie. Così, a distanza di decenni, quel film cult degli anni ’80 svela il suo retroscena più romantico: la straordinaria chimica che tutti avevano notato sullo schermo non era solo finzione, ma la traccia di un sentimento reale. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche